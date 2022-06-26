Как спланировать путешествие по Средней Азии

Алматинская область Казахстана и север Киргизии похожи: и там, и там живут потомки кочевников со схожей культурой, в обоих регионах доминанта пейзажа — горы Тянь-Шаня, и даже кухня у местных народов почти одинаковая. Однако в окрестностях Алма-Аты и в Северной Киргизии все же есть свои изюминки, и познакомиться с ними можно в рамках одного путешествия. О том, как бюджетно спланировать поездку в две страны одним махом, — в репортаже корреспондента «Ленты.ру» Игоря Ротаря.

В центральноазиатской столице

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В советское время безусловным главным экономическим и культурным центром Центральной Азии был Ташкент — четвертый по численности город СССР. Увы, после развала Союза во всех центральноазиатских республиках, за исключением Казахстана, уровень жизни упал в разы, поэтому обедневший Ташкент уступил звание региональной столицы Алма-Ате, где сформировалась относительно крупная прослойка процветающего среднего класса.

Сегодня столица Южного Казахстана — крупнейший в регионе центр бизнеса, культуры и развлечений. По количеству ресторанов с кухней практически всех стран мира, роскошных ночных клубов и дискотек Алма-Ата может успешно соперничать с крупными городами Европы и США. При этом цены здесь более чем демократичные, а перелет из Москвы относительно недорогой на фоне подскочивших цен на путешествия в мире: билет экономкласса в одну сторону с пересадкой в Самаре обойдется пассажиру в 13-15 тысяч рублей.

Цены на туристическое жилье в Алма-Ате тоже приятно удивляют: город предлагает гостям большой выбор бюджетных хостелов для ночевок. Лучшими из них считаются Evergreen Hostel, Interhouse Almaty, Guest House Meyman, «ДА Алматы» и Hostel Viator. Стоимость ночи в таких объектах начинается от 3000-6500 тенге (300-600 рублей) на человека. При этом арендовать уютные апартаменты с хорошим ремонтом здесь можно за 1,4 тысячи рублей, а снять номер в отеле категории три звезды — за 2,5 тысячи рублей.

За обед на одного в недорогом кафе или столовой в южной столице попросят не больше 400 рублей, зато наесться можно, как говорится, от пуза. Кстати, в первую очередь пробовать стоит именно местную кухню — манты, куырдак (жаркое с бараниной), палау (плов по-казахски), коктал (копченая рыба) и, конечно, лепешки шельпек. Однако стоит отметить, что местная пища очень жирная и сытная, поэтому объедаться ею нежелательно.

400 рублей стоит сытный обед в недорогой столовой или кафе в Алма-Ате

После трапезы можно отправиться на прогулку по городу, тем более что в Алма-Ате есть чем полюбоваться, ведь город считается не только южной, но и культурной столицей Казахстана. Например, ценители искусства и истории направляются в Центральный государственный музей и Музей народных музыкальных инструментов. Любители парков заглядывают в парк имени Первого президента или Парк имени Махатмы Ганди. Фанаты группы «Кино» непременно посещают аллею Виктора Цоя и улицу Тулебаева, где была снята финальная сцена фильма «Игла».

К горам и каньонам

Парки, музеи и кафе — не главные преимущества Алма-Аты как туристического направления. Самое интересное, безусловно, находится за пределами города, в горах. Всего в 20 километрах от южной столицы расположена ее жемчужина: Медео — крупнейший в мире комплекс для зимних видов спорта с самым большим искусственным ледовым полем. Поговаривают, что каток, который возвышается на 1691 метр над уровнем моря, заливают чистейшей горной водой, поскольку только так можно добиться высоких спортивных результатов. Проверить это громкое заявление лично может каждый желающий: посещение катка с арендой коньков обойдется в 2500 тенге (300 рублей) в час.

Недалеко от Медео расположен всесезонный горнолыжный курорт Чимбулак, к которому ведет канатная дорога. Стоимость билета для взрослых составляет 3500 тенге (400 рублей), а молодежный тариф (для гостей до 23 лет) — 2500 тенге (300 рублей). Даже если кататься на лыжах или сноуборде желания нет, подняться на Чимбулак все равно стоит — ради великолепного вида на город и окружающую его природу.

Если этой вылазки покажется мало, стоит отправиться на Алматинское озеро, расположенное в 15 километрах от Алма-Аты на высоте 2510 метров. Для купания водоем, конечно, слишком ледяной, но зато это место отлично подходит для пеших прогулок. При желании можно разбить палатку на берегу и переночевать в горах.

700 — 1300 рублей с человека стоят однодневные туры из Алма-Аты к Чарынскому каньону или озерам Кольсай и Каинды

Тем же, кто захочет более длительных поездок на природу, подойдут организованные туры, о которых расскажут в отеле или в любом туристическом агентстве города. Так, за 6,5 тысячи тенге (700 рублей) можно съездить в однодневный тур к Чарынскому каньону, который часто называют младшим братом Гранд-каньона, а за 12 тысяч тенге (1300 рублей) — к изумрудным озерам Кольсай и Каинды.

В среднеазиатской Сибири

Всего за пять часов и 500 рублей на автобусе можно добраться до столицы другой республики — Киргизии. Очереди на границе практически не бывает. Северная Киргизия (в Южной ситуация другая из-за высокой доли узбеков среди населения) очень мало похожа на Среднюю Азию. «Здесь скорее вспоминается Бурятия, чем Узбекистан и Таджикистан», — говорит путешествующая по республикам бывшего СССР англичанка Джералдин.

Туристка если и ошибается, то несильно. Практически все исследователи сходятся в том, что много веков назад предки киргизов мигрировали в Среднюю Азию из Сибири. Хотя формально киргизы мусульмане, у них сохранилось немало языческих обрядов, а по пристрастию к алкоголю этот народ может соперничать с русскими, что тоже мало согласуется с исламом.

В отличие от таджикской и узбекской кухни, пища киргизов довольно проста и небогата разносолами. Любимое блюдо киргизов — бешбармак (дословно «пять пальцев», потому что его едят руками), представляющая собой вареное мясо с лепешками из лапши.

Однако у киргизов очень вкусные напитки, в первую очередь кумыс (кисло-молочный напиток из молока кобылы). Также здесь очень популярны напитки компании «Шоро», изготовленные из злаков на основе старинных киргизских рецептов. Чем-то они напоминают наш квас. Особенно приятно угоститься ими после прогулки по горам.

К пионерам альпинизма

После роскошной Алма-Аты Бишкек поражает своей неухоженностью и разбитыми дорогами. Кажется, будто попал в провинциальный захолустный городок. Здесь почти нет исторических памятников, однако населенный пункт может быть интересен тем, кто ностальгирует по временам СССР. Он по-своему романтичен: обшарпанные здания, веревки с бельем во дворах, железные бочки с квасом на улицах, типовые пятиэтажки сталинских и хрущевских времен. Но главная достопримечательность города — величественная панорама заснеженных гор над ним.

Кроме того, в Бишкеке много ресторанов самой разной кухни: здесь популярны и китайские забегаловки, хозяева которых могут быть прямиком из Поднебесной, и индийские, и японские кафе, и даже итальянские. К слову, как и в Алма-Ате, цены на еду здесь очень низкие — ужин на двоих в хорошем ресторане обойдется в 1,4 тысячи рублей.

Приятнее всего провести вечер в Бишкеке в заведении в предгорье — сидеть на веранде, закутавшись в плед, и любоваться горами, поедая вкуснейший шашлык

Несмотря на красивые виды, низкие цены и советскую архитектуру, туристы почти не засиживаются в Бишкеке. Почему? Ответ напрашивается, как только въезжаешь в город. Это горы. Всего в получасе езды от столицы начинаются великолепные пешие маршруты для любителей походов. Самый популярный из них — национальный парк Ала-Арча, в котором расположен одноименный каньон. Добраться до него можно на такси за 200-300 рублей или на маршрутке за 100-120 рублей.

Те, кто привык к относительному комфорту, могут остановиться в гостинице на территории парка, но лучше всего прихватить в путешествие палатку и разбить лагерь вдали от цивилизации, в хвойном лесу. Бонусом такому приключению послужит ночное небо и удивительный вид на горы Тянь-Шаня. В окружении девственной природы чувствующего себя совершенно обновленным, будто становишься другим человеком.

На второй день похода туристы обычно отправляются к хижине Рацека, где расположен базовый альпинистский лагерь. Путь займет около четырех часов. Тропа петляет по лесу, а потом выходит к зеленым лугам. Нужно учитывать, что от красивого водопада начинается самый трудный участок по каменистой пустыне, но расположенная в окружении горных глыб каменная хижина стоит всех этих рисков. Кстати, свое название она получила от Владимира Рацека — пионера киргизского альпинизма.

Кроме Ала-арчи в окрестностях Бишкека много других удивительных горных маршрутов. Например, ущелье Аламедин, где пешую прогулку можно совместить с посещением санатория «Теплые ключи» и купанием в термальных водах. Правда, бассейн построен еще в советские годы и выглядит не слишком презентабельно, зато можно с головой окунуться в прошлое.

Наше все

Приехать в Киргизию и не побывать на озере Иссык-Куль невозможно. Даже местные жители называют эту локацию «наше все». Здесь считается, что год прошел не зря, только в том случае, если удалось хотя бы на несколько дней выбраться к горной жемчужине.

В переводе с киргизского Иссык-Куль означает «теплое озеро», потому что вода в нем никогда не замерзает. Кроме того, она здесь кристально чистая и обладает целебными свойствами благодаря минерализации. В общем, спорить бессмысленно: окруженное тянь-шаньскими хребтами высокогорное озеро действительно стоит посещения.

Береговая линия озера Иссык-Куль делится на Северную и Южную. Первая подходит для тех, кто хочет отдохнуть в санатории в духе СССР, а последняя — туристам-дикарям, жаждущим отправиться в поход в горы

Береговая линия водоема условно разделяется на Северную и Южную. Первая усыпана советскими санаториями и базами отдыха, которыми вряд ли можно удивить привыкших к хорошему сервису россиян. В целом обслуживание здесь осталось вполне советским — с убогими пансионатами, плохими ресторанами и громкой безвкусной музыкой. Пляжи тоже зачастую грязные и шумные. Единственный серьезный плюс — это цены: в частном секторе можно снять жилье меньше чем за 600 рублей.

Интересно, что несколько лет назад уже предпринимались попытки вернуть россиян на иссык-кульские курорты. Летом 2006 года Киргизию посетил Юрий Лужков. Тогдашний московский мэр намеревался вложить 100 миллионов долларов в строительство аэропорта на Иссык-Куле и построить здесь современный Сити с развлекательными и торговыми центрами.

Киргизские СМИ взахлеб цитировали фразу высокопоставленного московского гостя: «Я никогда так хорошо не высыпался, как на Иссык-Куле». Увы, эйфория оказалась преждевременной: столичный градоначальник неожиданно передумал вкладывать деньги в экономику республики.

Впрочем, низкокачественному курортному отдыху на Иссык-Куле есть достойная альтернатива для любителей путешествовать дикарями — Южный берег. Здесь можно в уединении разбить палатку, спокойно искупаться, поплавать на лодках по озеру или отправиться в поход. Начинаются пешие маршруты прямо за городом Каракол, он считается центром притяжения походников. Из Каракола с рюкзаком можно отправиться прямиком в Каракольское ущелье — там есть базовый лагерь, в котором местные подскажут, в каком направлении самые живописные тропы.

Русский след в Киргизии

Каракол — очень востребованный среди туристов городок. Именно здесь был оставлен русский след путешественником Николаем Пржевальским. Во время своей пятой экспедиции он умер в окрестностях Каракола, и указом царя город был переименован в Пржевальск. Однако как только Киргизия получила независимость, населенному пункту вернули прежнее имя.

На самом деле киргизам не за что любить знаменитого путешественника, он весьма уничижительно отзывался о народах Средней Азии. В частности, ему приписывают такую фразу о среднестатистическом киргизе: «Ленив, сонлив и вороват». Тем не менее в окрестностях Каракола еще в царское время в честь Пржевальского был сооружен монумент, рядом разбит тенистый парк, в котором расположен музей. В знаменательные даты мемориал обязательно посещают работники российского посольства в Киргизии.

Но русский след — это лишь небольшая часть культурного наследия Каракола. В городе также проживает значительная диаспора дунган — китайцев-мусульман. Поэтому здесь, на улице Бектенова, красуется невероятной красоты дунганская мечеть, очень напоминающая китайскую пагоду. Построена она была без гвоздей и специальных креплений, только с использованием балок из тянь-шаньской ели. Посетить это место и словить дзен стоит каждому гостю города, как и отведать дунганское блюдо ашлям-фу — лапшу с кусочками крахмала.

Еще один не менее важный архитектурный памятник, который подчеркивает контрастность города, — деревянная православная Свято-Троицкая церковь, тоже построенная без единого гвоздя. Такой объект никак не ожидаешь увидеть на территории современной Киргизии, у подножия гор.

В Караколе также есть горнолыжная база с одноименным названием. В советское время здесь тренировали олимпийскую сборную СССР. Караколская трасса очень живописна: когда скользишь по ней, внизу виден Иссык-Куль, и создается ощущение, что скатываешься в самое озеро. Стоимость подъемника на день — 600 рублей, приблизительно столько же стоит проживание в городе.

Лучшее время для посещения Северной Киргизии и Алматинской области Казахстана — с августа по сентябрь, поскольку жара в это время года уже начинает спадать. Однако в поездку все равно стоит взять головные уборы, средства с высокой степенью защиты от солнца и одежду из натуральных тканей