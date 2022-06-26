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1 час назад

Для россиян закрыто 35 стран. Гражданам рассказали, как уехать в отпуск за рубеж

Konkurent.ru

Россиянам, которые планируют семейный отпуск за границей текущим летом, дали ряд важных советов, сообщает KONKURENT.RU.

Гражданам рассказали, как уехать в отпуск за рубеж
Фото:  Konkurent.ru Konkurent.ru

К гражданам обратились сотрудники УФСБ по Приморскому краю, однако советы применимы для жителей любого региона России.

Так, по словам сотрудников ведомства, планируя отдых в иностранном государстве вместе с несовершеннолетними детьми, россиянам следует учесть ряд важных аспектов.

Так, первым делом следует убедиться в том, что запланированная для отпуска страна принимает без затруднений российских туристов. На данный момент для россиян закрыто 35 государств.

Кроме того, после выбора «открытой» для путешествия страны обязательно нужно узнать перечень необходимых для въезда документов.

При планировании отдыха с несовершеннолетними детьми стоит помнить, что согласие на выезд за пределы РФ должны дать оба родителя ребенка.

Сотрудники УФСБ по Приморскому краю отмечают, что соблюдение всех указанных требований позволит сделать отдых за рубежом безопасным и комфортным.

Заграница,ФСБ,
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