Есть ли сейчас дефицит путевок в отели Турции и Египта?

Египет и Турция до 15 июля «уходят на стоп». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на участников туристического рынка России. По этим данным, в связи с празднованием Курбан-байрама номерной фонд в турецких и египетских отелях бронируется местным рынком и в результате возникает серьезный дефицит мест для россиян. Те, что остались, продают по завышенным ценам. Курбан-байрам пройдет с 9 по 14 июля. Tez Tour и в Fun&Sun, которые возят туристов в Египет и Турцию, заявили РИА Новости, что спрос на отдых за рубежом этим летом существенно превышает предложение из-за ограниченной авиаперевозки. Большинство объектов размещения активно бронируется местным рынком, поэтому они уходят на стоп, а цены на оставшиеся в наличии номера повышаются.

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В то же время Олег Белотелов, президент компании «Турком», которая на рынке больше 20 лет, сообщил Business FM, что мусульманские праздники никогда не влияли на туризм. И сегодня мы тоже не наблюдаем дефицита номерного фонда, хотя сейчас Турцию выбрали даже те, кто обычно ездил в Крым, отмечает Белотелов:

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Олег Белотелов президент компании «Турком» « По состоянию на начало июня заполняемость турецких отелей на летний сезон — около 60% в сравнении с 90% в прошлом году. Турецкие отельеры, наоборот, приглашают максимальное количество людей. Лира достаточно сильно упала по отношению к доллару, а значит, и к рублю. Например, на конец июня — начало июля очень много горящих путевок. Например, на Анталийское побережье можно улететь по горящим путевкам за двоих в районе 40-50 тысяч. Мы не видим какого-то существенного повышения цен в связи с празднованиями Курбан-байрама».

Единственная проблема, отмечает эксперт, — увеличение длительности авиаперелета. Теперь в Турцию самолет летит на два часа дольше. А чтобы долететь в Египет, нужно 7,5 часа. Там сейчас 40-45 градусов, но желающие пожариться на солнце есть. И они не испытывают проблем с приобретением путевок, говорит Белотелов. Но в этом сезоне серьезно выросли цены в рублях. Если в прошлом году «четыре звезды» в Хургаде в июле стоили от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, то сейчас ценники на ту же позицию достигают 100-120 тысяч. Business FM также позвонила гидам из Турции и Египта, чтобы узнать, насколько реально приехать в эти страны в первой половине июля.

Что касается Турции, то в мусульманский праздник вся индустрия, связанная с обслуживанием туристов, работает. Местные действительно уезжают — кто в деревню, кто на побережье отдыхать с семьей. Но это значит, что российских туристов ждут на экскурсионные турах, например в Стамбул и Памуккале, говорит частный гид в Стамбуле Олег Кучеров:

— В Курбан-байрам людей в крупных мегаполисах становится меньше, потому что они уезжают по своим деревням к родственникам праздновать все это событие. Но при этом сервис остается на хорошем уровне, и, на самом деле, это самое золотое время, когда вы можете приехать познать культуру, города, достопримечательности, при этом людей будет намного меньше, чем в обычное время. Естественно, все заполнено, туристов сейчас очень много, а станет еще больше, потому что турки сами начнут отдыхать.

— Местные покупают на общих основаниях?

— Конечно, для них определенные привилегии существуют — это чуть пониженная цена, потому что турки сами знают, что почем будет стоить. При этом родственники у них обязательно работают либо в отеле, либо в каких-то туристических местах.

Российских туристов на курортах Египта немного, отмечает местный гид-экскурсовод Мохаммад Мостафа. Объявление о «постановке продаж на стоп», по его мнению, связано не с реальным дефицитом номеров, а с неготовностью туроператоров сократить маржу:

Мохаммад Мостафа – гид-экскурсовод:

«Поток российских туристов сейчас очень маленький. Всегда, наверное, можно найти комнату для этих туристов. Поэтому я не вижу, что это правда, что нет номеров для российских туристов на египетских курортах, всегда будут места. Дело тут в бизнесе, потому что увеличивается стоимость номера в сутки в отелях из-за праздника. В итоге туроператор задерживает своих туристов на период после праздников, чтобы удешевить стоимость суток в отеле».