Какие события для туристов состоятся в Ларнаке этим летом

Регион Ларнака на острове Кипр в Средиземном море хорошо известен своими великолепными шоу, насыщенной программой фестивалей и мероприятий, охватывающих богатую культуру и обычаи региона. И этот летний туристический сезон не будет исключением.

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28–30 июля. Музыкальный фестиваль Фенгарос. Проходит в горной деревне Като Дрис. Этот фестиваль объединяет более 40 международных и местных живых исполнителей и ди-джеев на сценах, разбросанных по всей деревне. Туристы могут разбить лагерь в окружении идиллической природы.

8–15 августа. Культурное лето Кити. Это насыщенная программа, посвященная местной музыке, танцам и театру в исторической церкви Ангелоктисти в Кити. Здесь состоится множество традиционных фольклорных танцевальных представлений. Вход бесплатный.

26 и 27 августа. Культурный фестиваль Перволия. Этот фестиваль местных и традиционных развлечений проходит в приморском местечке, известном своим пляжем Фарос, на сцене под открытым небом на деревенской площади. Во второй вечер выступят различные известные артисты, состоится концерт популярного артиста Михалиса Хаджиянниса. Вход свободный.

27 августа. Рыбный фестиваль Зиги. Фестиваль проходит вокруг идиллической гавани Зиги, где можно попробовать традиционные рыбные блюда и другие местные продукты, а также послушать музыку, потанцевать, покататься на лодках, посетить детские развлечения и получить информацию о рыбалке и сохранении моря. Вход свободный.

Новейший тренд 2022 года — Wing Foil — катание на доске с крылом в руках, но и традиционные SUP, водные мотоциклы и разного рода надувные лодки остаются неизменно популярными. Вдоль побережья Ларнаки можно заняться практически всеми водными видами спорта.