Багамские острова отменили  предварительные тесты для привитых

Новое правило уже вступило. Из других нововведений отметим, что теперь путешественникам не надо заполнять специальный формуляр Bahamas Travel Health Visa.

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Местные чиновники подтверждают, что Багамы «хотят максимально упростить процесс въезда для путешественников, гарантируя при этом защиту общественного здоровья».

«Изменения в требованиях к тестированию перед поездкой в сочетании с отменой туристической медицинской визы призваны уменьшить трения между путешественниками и будут способствовать восстановлению нашего туристического сектора».

В то время как привитым путешественникам не нужно будет сдавать тесты перед поездкой, все невакцинированные в возрасте от 2 лет и старше на границе по-прежнему будут предъявить подтверждение отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на антиген, «сроком давности» не более трех дней. Собственно документ потребуется раньше — еще при регистрации на рейс.

А вот для тех, кто путешествует между островами внутри страны, тестирование на COVID-19 больше не понадобится, независимо от их статуса вакцинации.

По данным Министерства туризма Багамских Островов, нынешние правила требуют, чтобы все туристы носили маски в терминалах аэропортов, при прохождении контрольных процедур, на таможне и при получении багажа.

Багамы таким образом присоединились к другим Карибским островам, которые отменили тестирование перед прибытием и смягчили другие правила, касающиеся COVID-19: Сент-Люсия, которая упразднила тесты для вакцинированных посетителей, Гренада, Аруба и Бонайре, которые убрали абсолютно все ограничения на въезде, связанные с пандемией.