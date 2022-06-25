Багамские острова отменили  предварительные тесты для привитых

Новое правило уже вступило. Из других нововведений отметим, что теперь путешественникам не надо заполнять специальный формуляр Bahamas Travel Health Visa.
Местные чиновники подтверждают, что Багамы «хотят максимально упростить процесс въезда для путешественников, гарантируя при этом защиту общественного здоровья».
«Изменения в требованиях к тестированию перед поездкой в сочетании с отменой туристической медицинской визы призваны уменьшить трения между путешественниками и будут способствовать восстановлению нашего туристического сектора».
В то время как привитым путешественникам не нужно будет сдавать тесты перед поездкой, все невакцинированные в возрасте от 2 лет и старше на границе по-прежнему будут предъявить подтверждение отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на антиген, «сроком давности» не более трех дней. Собственно документ потребуется раньше — еще при регистрации на рейс.
А вот для тех, кто путешествует между островами внутри страны, тестирование на COVID-19 больше не понадобится, независимо от их статуса вакцинации.
По данным Министерства туризма Багамских Островов, нынешние правила требуют, чтобы все туристы носили маски в терминалах аэропортов, при прохождении контрольных процедур, на таможне и при получении багажа.
Багамы таким образом присоединились к другим Карибским островам, которые отменили тестирование перед прибытием и смягчили другие правила, касающиеся COVID-19: Сент-Люсия, которая упразднила тесты для вакцинированных посетителей, Гренада, Аруба и Бонайре, которые убрали абсолютно все ограничения на въезде, связанные с пандемией.
На прошлой неделе Британские Виргинские острова перестали требовать от путешественников регистрацию на своем туристическом портале BVI Gateway и предъявления подтверждения туристической страховки, независимо от статуса вакцинации.