Как россиянам попасть в Грецию

Одно из основных направлений для россиян сейчас - это Турция. Но если на курортах и раньше было обилие соотечественников, теперь из-за отсутствия альтернатив там их еще больше. Но можно поехать и в другие страны. Например, в Грецию. Как россиянам попасть в страну, нужно ли сдавать ПЦР и как оформить шенгенскую визу? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: burst.shopify.com burst.shopify.com

Греция, на момент написания статьи, открыта для туристов, в том числе из России. Ограничений на пересечение границы нет. Однако из России в Грецию нет прямых рейсов. Страна закрыла небо для российских самолетов. Лететь придется с пересадкой. Проще всего через Турцию.

Чтобы попасть в Грецию, россиянам нужен загранпаспорт и шенгенская виза. Греческий визовый центр сейчас открыт и выдает документы. Для оформления визы необходимо предоставить билеты на рейс с пересадкой.

Что касается коронавирусных ограничений, для въезда в страну туристам не нужна вакцина и результаты ПЦР-теста. Все ограничения были сняты. Однако в транспорте все еще требуется ношение масок.