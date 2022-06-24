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1 час назад

Как россиянам попасть в Грецию

Мира Маркина

Одно из основных направлений для россиян сейчас - это Турция. Но если на курортах и раньше было обилие соотечественников, теперь из-за отсутствия альтернатив там их еще больше. Но можно поехать и в другие страны. Например, в Грецию. Как россиянам попасть в страну, нужно ли сдавать ПЦР и как оформить шенгенскую визу? Рассказываем в материале "Рамблера".

Как россиянам попасть в Грецию
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

Греция, на момент написания статьи, открыта для туристов, в том числе из России. Ограничений на пересечение границы нет. Однако из России в Грецию нет прямых рейсов. Страна закрыла небо для российских самолетов. Лететь придется с пересадкой. Проще всего через Турцию.

Чтобы попасть в Грецию, россиянам нужен загранпаспорт и шенгенская виза. Греческий визовый центр сейчас открыт и выдает документы. Для оформления визы необходимо предоставить билеты на рейс с пересадкой.

Что касается коронавирусных ограничений, для въезда в страну туристам не нужна вакцина и результаты ПЦР-теста. Все ограничения были сняты. Однако в транспорте все еще требуется ношение масок.

Стоит заранее позаботиться о деньгах. В Греции не принимают российские карты, в том числе карты "Мир". Поэтому необходимо заранее снять наличные и поменять на евро.

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