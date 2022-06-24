Таиланд официально отменяет Thailand Pass для туристов

Кабмин Таиланда значительно упростил правила въезда в страну для туристов. С 1 июля иностранным путешественникам не нужно будет перед пересечением границы проходить регистрацию в системе Thailand Pass. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в газете Royal Thai Gazette.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Кроме того, со следующего месяца туристам не придется оформлять дополнительную медицинскую страховку от COVID-19.

Фактически привитым россиянам для въезда будет необходим только загранпаспорт и сертификат вакцинации, а непривитым – результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до поездки. Если у путешественника отсутствуют и результат, и ПЦР-тест, то по прилете ему придется сдать анализы в местной лаборатории.

Наконец, с этой недели по распоряжению кабмина масочный режим в Таиланде упрощается. Защитные средства больше на понадобится носить на открытом воздухе. Маски нужно надевать только в местах большого скопления людей – на рынках, в общественном транспорте и т. д.