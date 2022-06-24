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1 час назад

Таиланд официально отменяет Thailand Pass для туристов

TourDom

Кабмин Таиланда значительно упростил правила въезда в страну для туристов. С 1 июля иностранным путешественникам не нужно будет перед пересечением границы проходить регистрацию в системе Thailand Pass. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в газете Royal Thai Gazette.

Таиланд официально отменяет Thailand Pass для туристов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Кроме того, со следующего месяца туристам не придется оформлять дополнительную медицинскую страховку от COVID-19.

Фактически привитым россиянам для въезда будет необходим только загранпаспорт и сертификат вакцинации, а непривитым – результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до поездки. Если у путешественника отсутствуют и результат, и ПЦР-тест, то по прилете ему придется сдать анализы в местной лаборатории.

Наконец, с этой недели по распоряжению кабмина масочный режим в Таиланде упрощается. Защитные средства больше на понадобится носить на открытом воздухе. Маски нужно надевать только в местах большого скопления людей – на рынках, в общественном транспорте и т. д.

Отметим, что сейчас прямое авиасообщение между городами России и Таиландом отсутствует. Однако власти стран сейчас занимаются этим вопросом и обнадеживают, что к осени он может быть решен.

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