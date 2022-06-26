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3 часа назад

OneTwoTrip: Белоруссия оказалась самым дешевым авианаправлением в июле

Газета.Ruиещё 7

Самыми дешевыми международными авианправлениями на июль являются Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Белоруссия оказалась самым дешевым авианаправлением в июле
Фото: Газета.руГазета.ру

Так, из России в Белоруссию можно отправиться на самолете всего за 6,7 тыс. рублей. В то время как билет в Киргизию стоит 11,7 тыс. рублей, а в Таджикистан — 12,3 тыс. рублей.

Полететь в Армению можно за 18 тыс. рублей, в Казахстан — 16,1 тыс. рублей, Узбекистан — 16,2 тыс. рублей, Грузию — 31,7 тыс. рублей

Среди бюджетных авианаправлений также выделены Объединенные арабские эмираты (27,9 тыс. рублей за билет в одну сторону), Турция (32,7 тыс. рублей) и Израиль (34 тыс. рублей).

За перелет на Шри-Ланку придется потратить 35,2 тыс. рублей, в Катар — 42,2 тыс. рублей, в Ирландию — 61,7 тыс. рублей.

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