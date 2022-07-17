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3 часа назад

Почему над озером в Венесуэле бушует вечная буря и как на нее посмотреть

Катя Кобышева

Мировая столица молний находится именно здесь. "Рамблер" рассказывает, почему в этом месте самая высокая концентрация молний на квадратный километр и как можно полюбоваться на эту красоту без риска для жизни.

Почему над озером в Венесуэле бушует вечная буря
Фото: nasa.govnasa.gov

Когда-то местом с самым большим количеством молний считалось Кифюка в Конго, там их плотность достигает 158 на квадратный километр в год. Но в 2014 году пальму первенства присудили молниям Кататумбо. В месте, где река впадает в озеро Маракайбо, концентрация молний составляет не менее 250 на квадратный метр в километр. Это зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса.

Говорить, что молния не попадает дважды в одно и то же место, могут только люди, которые никогда не бывали в этом месте. Невероятные электрические бури можно наблюдать здесь примерно 160 ночей в году, причем продолжаться каждая буря может до 7-10 часов.

Местные индейцы верили, что именно здесь живут светлячки, которые переселяются в души умерших родственников.

Fernando Flores/Flickr

На самом деле у природного феномена есть научное объяснение. Озеро Маракайбо со всех сторон окружено высокими горами, они улавливают теплые пассаты, дующие с Карибского моря. Теплые воздушные массы сталкиваются с холодными, спускающимися с Анд, и поднимаются вверх, где формируются огромные грозовые облака.

При определенных условиях молнии Кататумбо можно увидеть с расстояния в 400 километров, на таком удалении звук грома уже не слышно. Кстати, моряки ориентировались на эти молнии как на маяк. Озеро так и называли — маяк Маракайбо.

Thechemicalengineer/wikipedia.org

Если вы приехали в Венесуэлу, обязательно возьмите ночной тур, чтобы посмотреть вечную бурю над Маракайбо. Для наблюдения оборудованы специальные площадки, которые находятся на достаточном удалении, чтобы желающие полюбоваться стихией были в безопасности.

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