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13 минут назад

Россиянам назвали способы попасть в Финляндию

Lenta.ru

Россияне не смогут въехать в Финляндию по туристической визе через сухопутные границы. Об этом сообщает портал TourDom.

Россиянам назвали способы попасть в Финляндию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в настоящее время путешественникам доступно несколько способов въехать в Финляндию. Самый быстрый, но при этом наиболее дорогой — полететь в Хельсинки с пересадкой в Стамбуле. По данным TourDom, билеты в одну сторону обойдутся в 45 тысяч рублей.

Специалисты назвали и более бюджетный способ выехать в скандинавскую страну — путешественники могут сначала добраться до Минска, сесть на автобус до Вильнюса, а уже оттуда улететь в Финляндию. В таком случае затраты на дорогу составят около 7,5 тысячи рублей.

Россиянам напомнили, что, согласно распоряжению правительства России, перемещение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и речные и пункты пропуска до сих пор ограничено. Для выезда за пределы страны необходимы веские причины — например, лечение, работа, учеба, наличие ВНЖ или близких родственников.

При этом отмечается, что забронированной ночи в санатории будет недостаточно для выезда по медицинским основаниям. «Частные клиники и санатории сообщили, что не отправляют медицинские приглашения только по записи пациента на прием или оплате, например, консультации врача. Это общепринятая практика, нарушать которую финские учреждения не будут», — пояснили эксперты.

Ранее сообщалось, что с 1 июля Финляндия снимет ограничения на выдачу виз россиянам. Также власти с 30 июня откроют границы для российских туристов — путешественников освободят от предъявления сертификата о вакцинации от COVID-19 и сдачи анализов на коронавирус при пересечении границы.

Заграница,Правительство РФ,
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