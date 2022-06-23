Что такое чемпинг, или Зачем ночевать в церкви

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы практически во все сферы жизни людей. В числе прочих особенно тяжело пришлось представителям туристического бизнеса. Но выход можно найти, кажется, из любой непростой ситуации. И придумать новые тренды. Так в Великобритании настоящим трендом прошлого года стал чемпинг. О том, что это такое и почему такое путешествие может быть интересным, читайте в материале «Рамблера».

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На самом деле чемпинг появился не пару лет назад, как можно было подумать, но особую популярность приобрел именно во время пандемии.

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Начало этому необычному виду путешествий с остановками на ночевку в церкви, дал британский фонд The Churches Conservation Trust, занимающийся сохранением старинных храмов. Заметив, что число прихожан из года в год неумолимо уменьшается, они придумали необычный выход: за определенную плату предоставить путешественникам возможность остановиться на ночевку в церквях. Таким образом можно убить двух зайцев: привлечь внимание и возродить угасающий интерес к историческим достопримечательностям и пустить доходы от оплаты брони ночевки на содержание этих старинных храмов.

Поначалу чемпинг пользовался популярностью в основном у иностранных туристов, желающих побольше узнать о религии и культуре Британии. Но пандемия внесла свои коррективы, англичане начали активно путешествовать внутри страны, гостиницы были переполнены, туристам просто негде было остановиться, и тогда чемпинг стал настоящим трендом.

Забронировать место для ночлега можно на сайте фонда The Churches Conservation Trust. На выбор предлагается 14 церквей страны: в Норфолке, Эссексе, Сомерсете и Ланкашире. Время, на которое туристам предоставляются ключи от церкви ограничено: с 18:00 до 10:00.