Жители Баку ездят в групповые туры по Азербайджану

Насладиться теплом и древними достопримечательностями. Жители Азербайджана все чаще выбирают групповые поездки по стране. За один день можно посетить сразу три региона. Корреспондент «МИР 24» Нармин Абасова проехала по одному из популярных маршрутов.

Фото: Мир24 Мир24

Всего полчаса дороги, а большой автобус стал дружной командой. В салоне прохладно, гиды предлагают чай, кофе и воду, проводят игры для детей и взрослых.

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Первая локация – Шемаха. Один из самых древних городов республики. Здесь десятки памятников истории и культуры. К примеру, «Едди Гюмбез» – или «Семь куполов» – мавзолей, в котором похоронены знать и представители семьи шахов.

«Чтобы изучить Шемаху, нужно приехать, наверное, 100 раз. Здесь много интересного. Молодым советую сначала изучать историю, а дальше уже бегать за развлечениями», – отметил турист Фариз Халилли.

В Шемахе праздник почти каждый день. Для туристов парад танцоров и популярных в Азербайджане барабанщиков – нагаристов. Природными достопримечательностями богата Габала. Здесь знаменитый комплекс «Едди Гозел», что означает «Семь красавиц». От одного водопада до другого 200 метров. Любоваться ими можно с узкой лестницы, вырубленной в скале. Чем выше, тем круче ступеньки.

«Мне рассказали, что в старину водопад был местом паломничества. Сюда приходили, чтобы получить исцеление. По легенде, нужно подняться на самый верх, чтобы недуг прошел. И вообще тут красиво. Здесь открываются прекрасные виды с разных сторон»,

– сказала турист Айшан Дадашева.

Габала – многоконфессиональный регион. Здесь расположены старинные христианские храмы. К примеру, церкви Святой Девы Марии девять веков. Недавно ее отреставрировали на средства фонда Гейдара Алиева.

К обеду туристы приезжают в Шеки. Питание в стоимость поездки не входит, но совет гиды дадут. Никаких бургеров, пиццы или шаурмы. В этом городе стоит попробовать национальное блюдо – питии.

«Я ехал пять часов, чтобы съесть это блюдо. Ни в одном ресторане страны так вкусно не могут готовить, как в Шеки. А стоит она всего семь манатов, или 239 рублей. Друзья мои гуляют, а я вот никак не наемся»,

– поделился житель Баку Мурад Гусейнов.

А после обеда экскурсия во Дворец шекинских ханов. Двухэтажный дом снаружи украшен росписью и витражами. Все это сохранилось со времен последнего хана Гусейна. Огромные чинары рядом со входом посадили еще в начале XVI века.

«По древней азербайджанской традиции для того, чтобы путешественнику сопутствовала удача, надо перед ним на дорогу выплеснуть воду и сказать «Якши йол», то есть «Хорошего пути»,

– объяснила сотрудница турагентства Севин.