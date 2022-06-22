Таиланд намерен восстановить пассажиропоток из России

Власти Таиланда намерены к началу высокого сезона, который длится с ноября по март, урегулировать с российской стороной вопросы, связанные с восстановлением пассажиропотока из РФ. Об этом во вторник корр. ТАСС рассказал генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Фото: Большая Азия Большая Азия

«Основная помощь, которую могут оказать власти Таиланда, в том числе авиационные, — это договориться с российскими властями о возобновлении прямой авиаперевозки как регулярной, так и чартерной, — считает он. — Со своей стороны могу сказать, что таиландские власти намерены к началу высокого сезона все эти вопросы урегулировать». «Какие трудности ожидают нас на этом пути сказать трудно, но процесс идет», — заверил Андрей Снетков.

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Перспективы российского рынка

Представитель Tez Tour уверен, что у российского рынка в Таиланде есть перспективы. «Сейчас на фоне укрепления российского рубля стоимость проживания в таиландских отелях составляет примерно столько же или дешевле, чем в 2018–2019 году, — продолжил Андрей Снетков. — Покупательская способность у россиян присутствует, но все упирается в перелеты». «То есть, как только будут решены вопросы с перевозкой, тогда Таиланд снова станет массовым направлением среди россиян», — уверен он.

«Если решение этих вопросов будет откладываться на какое-то определенное время, то есть огромное количество стыковочных рейсов, пускай они не всегда удобные и бывают дороже, — обратил внимание специалист. — Это даст толчок восстановлению среднего и высокого ценовых сегментов в Таиланде, а бюджетный придется подождать до тех пор, пока не будут возобновлены чартерные программы», — добавил Андрей Снетков.

Говоря о потенциальном восстановлении туристической отрасли королевства или возвращения ее к допандемийным показателям, представитель Tez Tour заявил о необходимости увеличения числа авиарейсов. «Таиланд славится не только своими белыми пляжами, фруктами и гостеприимством местных жителей, но и доступными ценами, а последнее без достаточного числа авиарейсов невозможно, — уверен он. — На сегодняшний день есть определенные проблемы и при прилете из Европы — это связано с определенными ограничениями по воздушным коридорам». «Очень надеюсь, что совместными усилиями правительства эти проблемы будут разрешены к началу высокого сезона», — подчеркнул эксперт.

«Основная проблема участников туристического рынка — это несовпадение предложения и спроса, — считает Андрей Снетков. — На сегодняшний день предложение по сервисам в Таиланде, в том числе экскурсионным и по проживанию, оно избыточно». «С другой стороны, пропускная способность в связи с тем, что есть еще ограничения в аэропортах вылета и не полностью налажено авиаперевозка, является недостаточной», — обратил внимание специалист.

«Именно сейчас идет очень высокая конкуренция за каждого приезжающего в Таиланд клиента, — продолжил он. — Первый отреагировавший на сегодняшний день рынок — это индийский».

«На нем сейчас строится определенный маркетинг отелей в основных направлениях, то есть в Паттайе и на Пхукет, а вот загрузка острова Самуй пока низкая»,