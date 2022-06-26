Где находится самое туманное место на земле

Туман придает любому место мистическую атмосферу. "Рамблер" рассказывает о том, какое место признано самым туманным на земле.

Фото: AdobeStock AdobeStock

Большая Ньюфаундледская банка, расположена недалеко от канадского острова Нбюфаундленд, попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самое туманное место на земле. Плохая видимость здесь 206 дней году. Почему так?

Все дело в том, что здесь встречаются два течения — холодное Лабрадорское и теплый Гольфстрим. Воды, которые несет Лабрадорское течение, смешиваются с теплыми водами Гольфстрима и начинается испарение. Образуется конденсат, мелкие капельки воды буквально висят в воздухе. Глубина моря здесь едва достигает 100 метров, а самая мелкая точка - скала Верджин, у который глубина всего 5,5 метра. Сесть на мель в таких условиях чрезвычайно опасно. Кстати, туман здесь образуется и исчезает внезапно. Это связано с постоянными перепадами давления. Место крушения "Титаника" находится всего в 645 км от этого места. По океаническим меркам это недалеко. И айсберги здесь — частые гости.

В России самыми туманными местами считаются Хибины, Сахалин, Курильские острова и Камчатка. Туманы, при которых видимость снжается до 200-500 метров, очень затрудняют движение транспорта. Нужно быть предельно осторожным: снизить скорость, включить противотуманные фары, а при малейших признаках усталости следует съехать на обочину, включить аварийный сигнал и дать себе время отдохнуть.