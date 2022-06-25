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2 часа назад

Где находится Сердце земли

Катя Кобышева

Добраться сюда не так уж просто, но те, кто решились на такое путешествие, не забудут его никогда. "Рамблер" рассказывает, где находится Сердце земли и почему сюда стоит приехать.

Где находится Сердце земли
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Такое название это удивительное озеро получило из-за своей формы и цвета. Действительно, если смотреть сверху, оно очень похоже на человеческое сердце. Ярко-алым цветом водоем обязан микроорганизмам, живущим в его водах, именно они влияют на цвет воды.

Это озеро находится в пустыне Бадын-Джаран, которое входит в огромный пустынный регион Гоби, расположенный на севере Китая, во Внутренней Монголии. На самом деле в этой пустыне много озер, примерно половина из них пресные. Кстати, название пустыни с монгольского так и переводится — таинственные озера. Ученые полагают, что пополняются они благодаря подземным водам, осадкам и таянию снега.

Что еще посмотреть

Конечно же, пустыня знаменита благодаря своим дюнам, которые достигают 500 метров в высоту — например, Билуту, высота ее пиков может превышать 1600 метров над уровнем моря. Стоит также до ехать до тибетско-буддийского храма, расположенного посреди пустыни. Он был построен в 1868 году на берегу озера и чудом уцелел в ходе Культурной революции.

Как добраться

Самый простой способ — сесть на автобус, который отправляется от железнодорожной линии Ланьчжоу-Синьцзян из городского округа Чжанъе в провинции Ганьсу и следует до Алашань-Юци. Вы окажетесь у начала пустыни. Для того, чтобы успеть увидеть как можно больше красивого, возьмите двухдневную экскурсию на джипе с гидом.

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