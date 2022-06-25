Добраться сюда не так уж просто, но те, кто решились на такое путешествие, не забудут его никогда. "Рамблер" рассказывает, где находится Сердце земли и почему сюда стоит приехать.

Такое название это удивительное озеро получило из-за своей формы и цвета. Действительно, если смотреть сверху, оно очень похоже на человеческое сердце. Ярко-алым цветом водоем обязан микроорганизмам, живущим в его водах, именно они влияют на цвет воды.

Это озеро находится в пустыне Бадын-Джаран, которое входит в огромный пустынный регион Гоби, расположенный на севере Китая, во Внутренней Монголии. На самом деле в этой пустыне много озер, примерно половина из них пресные. Кстати, название пустыни с монгольского так и переводится — таинственные озера. Ученые полагают, что пополняются они благодаря подземным водам, осадкам и таянию снега.

Что еще посмотреть

Конечно же, пустыня знаменита благодаря своим дюнам, которые достигают 500 метров в высоту — например, Билуту, высота ее пиков может превышать 1600 метров над уровнем моря. Стоит также до ехать до тибетско-буддийского храма, расположенного посреди пустыни. Он был построен в 1868 году на берегу озера и чудом уцелел в ходе Культурной революции.

Как добраться