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44 минуты назад

Билеты на поезда в Белоруссию заметно подешевели

Lenta.ru

Билеты на поезда в Белоруссию из России за последний год заметно подешевели — цена упала на 9-27 процентов. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Билеты на поезда в Белоруссию заметно подешевели
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным аналитиков, маршрут МоскваМинск является самым популярным зарубежным направлением, по которому оформляется около 30 процентов железнодорожных билетов за границу. По сравнению с прошлым годом билеты подешевели на 18 процентов — с 3,4 тысячи рублей до 2,8 тысячи.

Вторым по востребованности маршрутом стал Санкт-Петербург — Минск. Билет из северной столицы в соседнюю страну обойдется в 3,3 тысячи рублей, что на 27 процентов меньше, чем в 2021 году. На третьем месте разместился маршрут Москва — Орша, средний чек снизился на 18 процентов.

Кроме того, эксперты сообщили о снижении цен на билеты из Москвы в Брест (на 15 процентов), из Москвы в Гомель (на 9 процентов), из Москвы в Могилев (на 11 процентов), а также из Санкт-Петербурга в Витебск (на 16 процентов).

Специалисты проанализировали билеты, оформленные для поездок в период с 1 мая по 31 июля.

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