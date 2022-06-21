Билеты на поезда в Белоруссию заметно подешевели

Билеты на поезда в Белоруссию из России за последний год заметно подешевели — цена упала на 9-27 процентов. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным аналитиков, маршрут Москва — Минск является самым популярным зарубежным направлением, по которому оформляется около 30 процентов железнодорожных билетов за границу. По сравнению с прошлым годом билеты подешевели на 18 процентов — с 3,4 тысячи рублей до 2,8 тысячи.

Вторым по востребованности маршрутом стал Санкт-Петербург — Минск. Билет из северной столицы в соседнюю страну обойдется в 3,3 тысячи рублей, что на 27 процентов меньше, чем в 2021 году. На третьем месте разместился маршрут Москва — Орша, средний чек снизился на 18 процентов.

Кроме того, эксперты сообщили о снижении цен на билеты из Москвы в Брест (на 15 процентов), из Москвы в Гомель (на 9 процентов), из Москвы в Могилев (на 11 процентов), а также из Санкт-Петербурга в Витебск (на 16 процентов).