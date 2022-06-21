Как появилась башня Дьявола в США

Одно из самых мистических мест в США, которое неизменно привлекает туристов. "Рамблер" рассказывает, откуда на ровном месте появилась гора необычной формы и как сюда попасть.

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Древние легенды

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Как и положено в таких случаях, легенды вокруг возникновения этого удивительной красоты и жути места сложились прямо противоположные. Согласно одним преданиям, башня имеет божественную природу, а другие доказывают, что без дьявола тут не обошлось.

Индейцы считали, что когда на этом месте стоял обычный пень, на который забрались маленькие девочки в попытке спастись от огромного медведя. Боги увидели их беду и пришли на помощь, пень начал стремительно расти, пока не увеличился на столько, что медведь не мог дотянуться до детей. Девочки превратились в звезды на небе, а строго вертикальные борозды - следы медвежьих когтей.

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По другой легенде, это место — обиталище дьявола, особенно страшным оно становится в грозу, когда в огромную скалу попадают молнии, а окрестности озаряются демоническим светом.

Космическая теория

Много позже появились предположения, что эта башня — идеальное место для влета и посадки космических кораблей, на которых на землю прилетают пришельцы. Сюда едут уфологи со всего мира в надежде найти хоть какие-то свидетельства, что здесь побывали инопланетяне.

Что говорит наука

Ученые имеют свой взгляд на вещи. А в данном случае они объясняют образование башни следующим образом. Когда-то на этом месте был океан, на дне которого осадочные породы. В какой-то момент на месте башни произошел выброс расплавленной массы магмы через эти осадочные породы. Известняк и другие породы расширились, но столб магмы застыл, не достигнув поверхности. Через миллионы лет дно океана обнажилось и стало сушей, мягкие осадочные породы разрушились под действием ветра и дождей, осталась только базальтовая основа.

Как покоряли вершину

Несмотря на небольшую высоту — всего 398 метров — долгое время никто не мог забраться на вершину горы. Первым стал альпинист Джек Дюрранс, покоривший вершину в 1938 году. Причем сделать это ему пришлось дважды. Во второй раз он помогал спуститься парашютисту, которого забросили сюда на вертолете, а забрать не смогли из-за сильных воздушных потоков, которые мешали посадке. А больше всего незадачливого парашютиста шокировали крысы, которые отобрали у него всю еду и норовили напасть на него самого.

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