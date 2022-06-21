Сколько стоит отдохнуть в пятизвездочном отеле Турции

Стоимость 10-дневного отдыха на двоих в пятизвездочном отеле Турции по системе «все включено» в среднем обойдется в 250-275 тысяч рублей. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.