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5 минут назад

Сколько стоит отдохнуть в пятизвездочном отеле Турции

Вести Подмосковья

Стоимость 10-дневного отдыха на двоих в пятизвездочном отеле Турции по системе «все включено» в среднем обойдется в 250-275 тысяч рублей. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Сколько стоит отдохнуть в пятизвездочном отеле Турции
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Как оказалось, россияне стали часто задавать вопросы о стоимости проживания в качественных 5-звездочных отелях Турции. Поэтому АТОР выяснила порядок цен на отдых в этой стране.

«В среднем на хороший десятидневный отдых в качественной «пятерке» на «все включено» в Турции понадобится 100-120 тысяч рублей на одного человека»,

— уточнили в организации.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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