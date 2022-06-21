Сколько стоит отдохнуть в пятизвездочном отеле Турции

Стоимость 10-дневного отдыха на двоих в пятизвездочном отеле Турции по системе «все включено» в среднем обойдется в 250-275 тысяч рублей. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Как оказалось, россияне стали часто задавать вопросы о стоимости проживания в качественных 5-звездочных отелях Турции. Поэтому АТОР выяснила порядок цен на отдых в этой стране.
«В среднем на хороший десятидневный отдых в качественной «пятерке» на «все включено» в Турции понадобится 100-120 тысяч рублей на одного человека»,
— уточнили в организации.