Прохождение границы с Абхазией станет легче для туристов

На российско-абхазской границе откроется дополнительный КПП для автобусов. Об этом сообщил председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента Абхазии Алхас Барциц, его слова передает РИА Новости.

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«Сегодня было принято решение, что в течение двух недель добавятся дополнительное место КПП экскурсионной линии и штат инспекторов. Это серьезно облегчит пропускную способность нашей границы»,

— заявил депутат парламента.

В настоящее время на проверку документов у туристов на российской стороне в одном автобусе уходит примерно 2-2,5 часа, в то время как с абхазской стороны для россиян нет препятствий к прохождению границы. Представители Минтранса заверили, что образование дополнительного пункта пропуска и увеличение инспекторов КПП станет серьезным упрощением.