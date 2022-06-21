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55 минут назад

Прохождение границы с Абхазией станет легче для туристов

Lenta.ru

На российско-абхазской границе откроется дополнительный КПП для автобусов. Об этом сообщил председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента Абхазии Алхас Барциц, его слова передает РИА Новости.

Прохождение границы с Абхазией станет легче для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сегодня было принято решение, что в течение двух недель добавятся дополнительное место КПП экскурсионной линии и штат инспекторов. Это серьезно облегчит пропускную способность нашей границы»,

— заявил депутат парламента.

В настоящее время на проверку документов у туристов на российской стороне в одном автобусе уходит примерно 2-2,5 часа, в то время как с абхазской стороны для россиян нет препятствий к прохождению границы. Представители Минтранса заверили, что образование дополнительного пункта пропуска и увеличение инспекторов КПП станет серьезным упрощением.

Барциц добавил, что российская группа планирует приехать на границу 20 июля, но до этого абхазская часть рабочей группы несколько раз посетит КПП Псоу «для мониторинга ситуации, чтобы собрать нужный материал к приезду российских коллег».

Заграница,Минтранс РФ,
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