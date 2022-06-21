Турецкие курорты, где можно почувствовать себя, как в Европе

Курорты Турции в воображении многих людей выглядят одинаково: лежачий отдых, где из развлечений только постоянная еда и детская анимация. На самом деле, в этой стране есть разноплановые курорты, и все зависит только от вашего желания и бюджета. Можно найти курорты, где вы будете ощущать себя, как в Европе. О них — в материале “Рамблера”.

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Олюдениз

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Этот курорт называют “самым живописным” в Турции. Его плюс заключается в том, что на протяжении летнего сезона там держится очень комфортна температура, не превышающая 30 градусов. Также тут редко бывают осадки, несмотря на горы рядом.

Город разделен на две части — верхнюю и нижнюю. Вторая более популярна у туристов, так как здесь расположено много отелей и развлекательных центров, а также она ближе к морю. Верхняя часть города подойдет тем, кто предпочитает спокойный отдых, так как там почти нет туристов и можно погулять по узким улочкам, напоминающим европейские столицы.

Море в Олюденизе представляет собой Голубую лагуну, названную так из-за лазурного цвета воды. Если сидеть лицом к морю, то можно подумать, что вы оказались где-нибудь во Франции, так как цвет воды действительно не отличается.

Сиде

В Сиде приезжают те, кто планирует совместить пляжный отдых и посещение различных исторических достопримечательностей, ведь Турция известна своими древними городами и тем, что от них осталось. Сиде — не только курорт, но и крупный археологический центр, который называют музеем под открытым небом. Здесь пляжи соседствуют с достопримечательностями, поэтому туристы любят курорт за то, что здесь можно не только отдыхать на лежаке на пляже.

Курорт расположен на небольшом полуострове, поэтому он со всех сторон окружен водой и имеет маленькие бухты. Сам курорт небольшой, обойти его можно за несколько часов, но вот рядом с ним действительно расположены древние сокровища, которые того стоят. Поэтому, если вы не планируете весь отпуск просидеть в отеле, вам точно стоит поехать на отдых в Сиде.

Бодрум

Один из самых популярных курортов Эгейского моря подойдет и тем, кто планирует не уходить с пляжа весь отпуск, и тем. кто соскучился по европейским пейзажам. Большинство отелей расположены не в самом Бодруме, а в его окрестностях, поэтому если вы планируете небольшие путешествия, вам точно стоит ознакомиться с работой транспорта или возможностью арендовать автомобиль.