Эмират Рас-эль-Хайма подарит туристам трехдневный отдых

Новая акция действует до 15 сентября 2022 года и предлагает гостям Рас-эль-Хаймы, забронировавшим проживание трех и более ночей в отелях разной категории, два бесплатных билета на саночную трассу Jais Sledder.

Фото: turizm.ru turizm.ru

Джебель-Джайс — самая высокая вершина страны, а Jais Sledder — самая длинная санная трасса в регионе. Ее длина 1 840 метров со множеством крутых виражей.

Туристам-участникам акции предоставляется бесплатный трансфер на автобусе от ключевых отелей Рас-эль-Хаймы до Джебель-Джайса, а также скидка в размере 30 процентов на другие виды активного отдыха в горах. Среди них Jais Flight — самый длинный зиплайн в мире протяженностью 2,83 км. Скорость «полета» достигает 150 км/ч.

Jais Sky Tour — это 5 километров гарантированных приключений на 7 зиплайнах, наполненных панорамными видами на вершины гор Хаджар с высоты птичьего полета на скорости более 60 км/ч.

Завершает программу ужин в ресторане 1484 by Puro, самом высоком ресторане в ОАЭ, откуда открываются захватывающие дух виды на горы.