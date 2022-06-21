Эмират Рас-эль-Хайма подарит туристам трехдневный отдых

Новая акция действует до 15 сентября 2022 года и предлагает гостям Рас-эль-Хаймы, забронировавшим проживание трех и более ночей в отелях разной категории, два бесплатных билета на саночную трассу Jais Sledder.
Джебель-Джайс — самая высокая вершина страны, а Jais Sledder — самая длинная санная трасса в регионе. Ее длина 1 840 метров со множеством крутых виражей.
Туристам-участникам акции предоставляется бесплатный трансфер на автобусе от ключевых отелей Рас-эль-Хаймы до Джебель-Джайса, а также скидка в размере 30 процентов на другие виды активного отдыха в горах. Среди них Jais Flight — самый длинный зиплайн в мире протяженностью 2,83 км. Скорость «полета» достигает 150 км/ч.
Jais Sky Tour — это 5 километров гарантированных приключений на 7 зиплайнах, наполненных панорамными видами на вершины гор Хаджар с высоты птичьего полета на скорости более 60 км/ч.
Завершает программу ужин в ресторане 1484 by Puro, самом высоком ресторане в ОАЭ, откуда открываются захватывающие дух виды на горы.
Каждого, кто разместит фото или видео о путешествии в Рас-эль-Хайме в своих соцсетях с тегом #RAKation, автоматически включат в специальный розыгрыш, чтобы выиграть один из шести трехдневных туров в эмирате. TURIZM.RU