Водопады на любой вкус: пять причин поехать в Казахстан

От песчаных пустынь до высокогорных вершин и ледников: южный Казахстан славится разнообразием природы. Особое внимание всегда приковано к горам, где красуются десятки уникальных водопадов. Высокие, каскадные, оглушающие, с красочной радугой и освежающими брызгами – среди них есть минимум пять уникальных водопадов, ради которых стоит поехать в Казахстан.

Фото: Мир24 Мир24

Причина №1: Аюсайские водопады

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Начать путешествие опытные туристы советуют с Аюсайских водопадов, их шесть. Они находятся примерно в 10 километрах от Алматы. До ущелья можно доехать на автобусе, дальше придется идти пешком, но дорога легкая.

В переводе с казахского языка «Аюсай» означает «Медвежий лог». В ущелье можно встретить не только деревянные скульптуры хозяев леса (они служат указателями к водопаду), но и живых косолапых. Мишки часто становятся звездами здешних фотоловушек, но свиданий с человеком все же стараются избегать, поднимаясь выше в гору. В этих местах обитают и барсы, в Иле-Алатауском парке – около 40 особей.

Около года назад в живописном месте в горах построили визит-центр, в нем все пропитано темой экологии и даже само здание не вредит природе: это конструктор, который легко собрать и разобрать. Местные гиды дают много полезной информации об ущелье и провожают к водопадам.

Даже в самый жаркий день можно найти прохладу в тени вековых елей около горной реки. Родниковая вода здесь даже сладкая. Воду из этих родников исследовали в институте биологии. Вердикт: она не просто вкусная, но и очень полезная.

«Артезианская вода берется из глубины 300-400 метров, а родниковая – 1000-1500 метров. Она живая, чистая, у тех, кто ее пьет, будет кожа чистая, волосы блестящие», – уверена гид-консультант Айым Амангельдиева.

Полчаса в пути – и вы окажетесь около нижнего водопада. Он находится на высоте 1700 метров. Даже в будний день туристов много. Бурные потоки падают с высоты, разбиваясь на мелкие ручейки. В прошлом году водопад благоустроил местный художник Санжар Жубанов – из камней буквально выложил русла для ручьев, сделал специальное место, чтобы было удобно искупаться. «Наскальный» вандализм художник закрывает красивыми петроглифами.

Если обогнуть первый водопад справа и пройти через смотровую площадку, можно увидеть второй водопад. Его туристы часто не замечают: он находится на высоте 2000 метров и скрыт за елями. Но когда он открывается взгляду, то покоряет сердце своей красотой.

Причина №2: Текес

Второй водопад, к которому стоит отправиться, считается самым красивым в Казахстане. Он находится на реке Текес, в Кегенском районе. Здесь проходит граница страны, поэтому с собой нужно взять паспорт и, конечно, отправляться в поход только с опытным проводником.

«До водопада Текес от Алматы – примерно 300 километров и четыре часа в пути, сначала по бетону и асфальту, а потом по горному бездорожью. Определенной тропы там нет, в некоторых местах дорога прерывается, можно потеряться, если не знать маршрут», – объясняет Ердос Асанов, житель Алматинской области.

По дороге открываются потрясающие виды. Путь из Алматы проходит через Бестюбинское водохранилище и Кольсайские озера. Колорит местности придают юрты пастухов, они здесь повсюду. Местные жители принимают туристов, так можно понаблюдать за жизнью современных кочевников.

«В пять утра у меня начинается день, доим коров и кобыл, сепарируем молоко. Курт и масло делаем. Потом готовим кумыс, дети мне очень помогают. Я люблю готовить наши национальные блюда, потому что для многих людей это в новинку. И всем нравится», – рассказывает жительница Алматинской области Зейналхан Альдибекова.

От стоянки пастухов в гору отправляются пешком. Водопад находится в укромном месте, он встречает путников прохладой и природной чашей, которую наполняет бурлящая вода. Хоть размером водопад не впечатляет, зато у него сказочный вид и он действительно самый красивый.

Причина №3: Бутаковский водопад

Кто не ходил на Бутаковский водопад – тот не путешествовал по Казахстану, так говорят алматинцы. И это третий водопад, который стоит увидеть.

«Бутаковское ущелье тоже очень интересное. В нем три водопада, самый популярный – это нижний водопад. Он самый высокий, и до него идти не так далеко. Если мы доедем до парковки на машине, тогда до нижнего водопада остается идти примерно два километра», – говорит гид-экскурсовод Лев Шалагин.

Тропинка хорошая, но это только на старте. Чуть дальше идти придется вдоль ручья по горной тропе. Чтобы увидеть самый популярный водопад Алматы, в дороге надо провести около двух часов. Слышно его издалека. Под струями падающей воды на скалах растут мох и водоросли, которые придают водопаду красивый зеленый оттенок.

«Водопады – они постоянно разные, – объясняет гид. – Если вы приходите в разное время года, то они выглядят по-разному. Зимой они оледеневают, появляются красивые сосульки. Летом водопады полноводные, очень красиво падают со скал. Весной и осенью они приобретают живописные, разноцветные краски – багровые, желтые, и это тоже выглядит прекрасно».

Причина №4: Горельник

Протяженность ущелья с интересным названием Горельник – примерно восемь километров. В нем расположен водопад, около которого встречаются зима и лето. Есть два варианта пути: пойти по «лестнице здоровья» напрямую, преодолев легендарные 842 ступени, или по живописному серпантину.

Сворачиваем на горную тропу и встречаем речку – Горельник. Она бежит с ледника Титова и обеспечивает водой третью часть города. Юрты, беседки, скамейки – отдых путешественников стараются сделать комфортным, а вот дорога временами нелегкая. Поначалу подъем затяжной, тяжелый, повыше дорога становится более ровной.

Когда позади почти три с половиной километра, остается перебраться через реку, и вас встретит нижний водопад Горельника. Дорога займет примерно два с половиной часа. Нижний водопад небольшой, около пяти метров в высоту, но не уступает другим по красоте. Следующий – в десяти метрах. Это впечатляющий, каскадный водопад высотой примерно метров 20. В будние дни туристов мало, а вот в выходные здесь бывают сотни человек.

Самое живописное время года – начало лета. Солнце еще не успело растопить весь снег, поэтому здесь встречаются зима и лето.

Причина №5: Бурхан-Булак

Рейтинг «самых-самых» среди водопадов возглавляет Бурхан-Булак. Он первый по масштабам не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. Он каскадный, его высота – 168 метров, но взгляду открываются только 115. Бурхан-Булак поражает своей мощью: практически с неба низвергаются тысячи тонн воды.

В Казахстане еще много мест, где сохранилась нетронутая природа, где можно почувствовать ее силу, восхититься красотой. И все больше туристов едут сюда именно за этим.