Бали решил завлечь туристов пластическими операциями

Власти Бали решили инвестировать в индустрию пластической хирургии и сделать популярный азиатский остров востребованным местом для медицинского туризма. Об этом стало известно из репортажа австралийского телеканала Nine Network.

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Сообщается, что после резкого спада турпотока из-за пандемии коронавируса, власти начали искать новые способы привлечения путешественников на остров. Так, уже через несколько месяцев на Бали откроется новый центр эстетической и омолаживающей медицины в больнице Сангла. Планируется, что он сможет составить конкуренцию предлагаемым процедурам и операциям в ведущих центрах Таиланда и Сингапура.

Клиенты центра смогут получить услуги пластической хирургии по большому количеству направлений, например, увеличение груди, ягодиц или уколы ботокса, а также постоперационный специализированный уход.

Отмечается, что доходы от туризма составляют более 50 процентов экономики Бали — в этой сфере занято около 70 процентов населения. В 2019 году 6,3 миллиона путешественников, посетивших остров, принесли властям около 7,8 миллиарда долларов (442,3 миллиарда рублей). По официальным данным, из-за пандемии COVID-19 более 700 тысяч местных жителей остались без работы.