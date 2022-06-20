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1 час назад

Бали решил завлечь туристов операциями по увеличению груди и ягодиц

Lenta.ru

Власти Бали решили инвестировать в индустрию пластической хирургии и сделать популярный азиатский остров востребованным местом для медицинского туризма. Об этом стало известно из репортажа австралийского телеканала Nine Network.

Бали решил завлечь туристов пластическими операциями
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сообщается, что после резкого спада турпотока из-за пандемии коронавируса, власти начали искать новые способы привлечения путешественников на остров. Так, уже через несколько месяцев на Бали откроется новый центр эстетической и омолаживающей медицины в больнице Сангла. Планируется, что он сможет составить конкуренцию предлагаемым процедурам и операциям в ведущих центрах Таиланда и Сингапура.

Клиенты центра смогут получить услуги пластической хирургии по большому количеству направлений, например, увеличение груди, ягодиц или уколы ботокса, а также постоперационный специализированный уход.

Отмечается, что доходы от туризма составляют более 50 процентов экономики Бали — в этой сфере занято около 70 процентов населения. В 2019 году 6,3 миллиона путешественников, посетивших остров, принесли властям около 7,8 миллиарда долларов (442,3 миллиарда рублей). По официальным данным, из-за пандемии COVID-19 более 700 тысяч местных жителей остались без работы.

Ранее в июне россиянам раскрыли стоимость летнего отдыха на Бали. Десятидневная путевки обойдется от шести тысяч долларов (366 тысяч рублей) на двоих: в сумму включен перелет и проживание в трехзвездочной гостинице.

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