Названы главные причины отправиться в отпуск в Узбекистан

Четыре главные причины запланировать отпуск в Узбекистане «Мосленте» назвала тревел-эксперт и основатель турагентства Trinity Mom’s Travel, Людмила Чернавская.

Фото: Мослента Мослента

«Почувствовать себя героем "Тысяча и одной ночи" или "Алладина" здесь очень просто: достаточно выйти на улицу и вдохнуть густой восточный воздух, наполненный ароматом специй и приключений»,

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— сказала эксперт.

Здесь можно увидеть исторические крепости, древние мечети и места, связанные с жизнью и походами великого полководца Тамерлана.

Второй причиной отправиться в отпуск в Узбекистан она назвала уникальную архитектуру страны — «неповторимый микс» разных эпох и стилей. В Ташкенте можно увидеть примеры советского наследия (метрополитен, широкие проспекты, вездесущие хрущевки), современные здания (небоскребы, Дворец Форумов, крупные отели и торговые центры), исторические постройки (мечети и башни, базар Чорсу). А в одном из древнейших городов мира и бывшей столице — Самарканде — можно увидеть знаменитую архитектурные шедевры эпохи империи Тамерлана и династии Тимуридов, а также узбекской династии Джанидов (Аштарханидов). Например, крупный комплекс Абди Берун или ансамбль Регистан — современная визитная карточка города.

Третья причина для поездки — местная кухня. Главное узбекское блюдо – плов. «Считается, что самый вкусный плов готовят в Ташкенте, но в каждом городе и даже в каждом районе есть свой рецепт этого блюда. Также просто фантастический шашлык готовят в Бухаре, а на востоке чай с десертом – не часть трапезы, а отдельное мероприятие. Выделите пару часов на неспешное чаепитие в старом городе Хивы или на стенах крепости Арк в Бухаре», — рассказала турагент.

Последней причиной Чернавская назвала природу Узбекистана. Здесь популярны сафари по пустыне, причем не менее увлекательные, чем, например, в Эмиратах. Туристы могут отправиться и в горы. «Чимганский хребет расположен к северу от Ташкента и представляет собой огромный национальный парк Угам-Чаткал. Здесь есть все, что ценят активные туристы: пешие походы к вершинам, полеты на параплане, купание в горных озерах», — сообщила она.