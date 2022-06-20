Туристы не готовы потратить на тур в Европу более 100  тысяч

Большинство пользователей телеграм-канала «Крыша ТурДома» не готовы потратить на тур в Европу более 100 тыс. руб. на человека. Об этом говорят результаты опроса: 26% из 3700 участников ответили, что принципиально туда не поедут. Еще 19% готовы заплатить до 50 тыс., и около 20% могут израсходовать на поездку не более 100.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В комментариях к опросу туристы пишут, что цены на отдых в Европе значительно возросли, и для многих оказывается открытием, сколько сейчас стоит поездка с учетом перелета стыковочными рейсами иностранных авиакомпаний. «По старой памяти выбрала ответ “от 50 до 100”», – пишет одна из участниц опроса. «Тоже выбрал такой вариант, – отвечает другой, – но пошел, глянул авиабилеты и понял, что этих денег мне хватит максимум на то, чтобы долететь, да еще и с мучениями – сутки туда, сутки обратно».

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Многих читателей смущают неудобства и сложная логистика перелета со стыковками. «Поехал бы в Португалию или в Италию, Грецию, – мечтает один из туристов. И курс евро сейчас хороший, но лететь на чем? Снова через Стамбул?» Поэтому чаще туристы выбирают отдых в Турции или Египте с прямым перелетом или другие направления.

Есть и такие, кто находит недорогие способы путешествия: «Ехал с семьей через Минск и Вильнюс по земле. Дальше европейскими лоукостерами, – делится своим опытом один из пользователей. – По деньгам получается примерно как раньше прямой перелет».

Туристов, готовых израсходовать на тур в Европу свыше 100 тыс., немного, около 12%, из них 3% могут потратить более 150 тыс., а 2% согласны поехать за любые деньги.