Сколько на самом деле стоит отдых в Турции летом 2022

Эксперты туротрасли отмечают рост цен на отдых в Турции по сравнению с 2021 годом. Рынок меняется, приходит новая ценовая реальность. Подробнее о ценах на отдых в Турции читайте в материале "Рамблера".

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Специалисты отмечают, что одна из главных причин подорожания отдыха в Турции - рост цен на билеты. Эксперты считают, что цены на билеты поднялись примерно на 50%. При этом за счет роста курса доллара проживание обходится еще дороже, отели поднимают цены на 5-10%.

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"Если в прошлом году отдых в Турции на двоих в отеле класса делюкс стоил 230 тысяч рублей, то сейчас - уже 470 тысяч. Минимальная стоимость отдыха в этой стране на двоих составит чуть более 100 тысяч рублей. Но в этом случае условия размещения будут скромными. Несмотря на рост цен, Турция по-прежнему остается одним из наиболее популярных направлений", - руководитель отдела продаж турагентства "Лаборатория путешествий" рассказывает Екатерина Соловьева.

Эксперты подсчитали, что десятидневный отдых в Турции летом 2022 года в трехзвездочном и четырехзвездочном отеле будет стоить от 150 тысяч на двоих. Пятизвездочный отель — от 160 тысяч рублей на двоих.

При этом в июне отмечается крайне высокий спрос на рейсы в Турцию. Так, за первую неделю июня из России на 452 рейсах в Анталью прибыли более 100 тысяч российских туристов. "Авиасанкции" привели к дефициту самолетов и сужению географию полетов.

"Сейчас провозных емкостей категорически не хватает для удовлетворения того спроса, который Турция имела всегда органически. Плюс логистически для южных регионов [России] она сейчас, кроме аэропорта Сочи, остается недоступной. Плюс все-таки Турция максимально освобождается от видимых ограничений, и туда поехала Европа, Ближний Восток, как это ни удивительно. В отелях наблюдается дефицит базовых категорий номеров. Туристы, бронируя уже сейчас путешествия, несут дополнительные расходы за категории номеров, следующие по дороговизне. Турция сейчас дешевле 150 тысяч рублей как сегмент практически отсутствует на рынке, если мы говорим про пятизвездочные гостиницы", — рассказал Артур Мурадян, вице-президент АТОР по выездному туризму.

Семья, пять звезд, "все включено"

Кроме того, эксперты туристической индустрии раскрыли, как изменились цены на семейный отдых в пятизвездочных отелях Турции. Подробности о ценах и условиях размещения появились на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По подсчетам специалистов, стоимость тура с вылетом из Москвы и проживанием в пятизвездочном отеле составляет 250-275 тысяч рублей для семьи из трех человек, для семьи из четырех — 315-320 тысяч.

Отдых с вылетом из Сочи обойдется дешевле — 235-243 тысячи для троих и 270-350 тысяч для четверых. Жителям Самары доступны путевки за 270-295 тысяч рублей, жителям Екатеринбурга — за 270-345 тысяч.

Туры с вылетом из Санкт-Петербурга, Перми, Казани и Новосибирска заметно подорожали. Так стоимость путевки для семьи из трех человек начинается от 310 тысяч рублей, для четверых — от 405 тысяч.

Опубликованная информация актуальна для туров с вылетом 30 июня и 1 июля продолжительностью 10 дней.

"Еще раз подчеркнем — это цены не на "шикарный" или "люксовый" отдых в Турции (он существенно дороже), а просто качественный уровня пять звезд", — уточнили в АТОР.