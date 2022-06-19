Как туристу добраться до курортов Греции

Редакция TourDom.ru получает вопросы, как можно добраться до курортов Греции из Москвы и какой маршрут будет оптимальным по расходам и затраченному времени. Мы выяснили мнения экспертов.

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Афины

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Улететь из Москвы в Афины можно регулярными стыковочными рейсами Turkish Airlines, Air Serbia, Emirates, Etihad. Какую авиакомпанию выбрать – зависит от даты вылета.

Наиболее удобные стыковки – у Turkish Airlines, отмечает управляющий директор TEZ TOUR Греция Димитрис Харитидис. Авиакомпания ежедневно летает из Москвы. Но поскольку спрос на перелеты через Стамбул по разным направлениям сейчас сильно вырос, на многие ближайшие даты мест нет, а если и есть, то по существенно подросшим ценам. Например, билеты round trip с 8 по 15 июля предлагаются за 182 тыс. руб. Время в пути в одну сторону – 7 ч, включая стыковку (1 ч 45 мин). Туроператоры говорят, что недорогие билеты на «Турецких» можно найти разве что на конец августа и сентябрь.

«Другой вариант – рейсы из Москвы в Афины Air Serbia со стыковкой в Белграде», – напоминает руководитель Ambotis Виталий Стаматов. Билеты этой авиакомпании на даты 30 июля – 9 августа обойдутся в 67 тыс. руб. На июль непросто найти рейсы с удобными стыковками. Перелет займет от 15 до 18 ч, из них от 10 до 13 ч – ночная пересадка.

«У наших туристов наибольшим спросом пользуется перелет через Ереван с двумя билетами», – говорит руководитель туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин. При этом стыковка тоже ночная, кроме того, единого билета здесь нет, а значит, пассажирам придется получать багаж и сдавать его снова. Однако туристы выбирают этот маршрут с мелкими неудобствами ради экономии. Первое плечо, перелет из Москвы в Ереван и обратно, на «Азимуте» обойдется в 30 тыс. руб.

Билеты на второе плечо, ежедневный регулярный рейс Aegean Airlines из Еревана в Афины, можно приобрести за 40 тыс. руб. в оба конца. Время в пути – 2,5–3 ч. Итого перелет Москва – Афины – Москва через Ереван будет стоить как минимум 70 тыс. руб. Из Афин туристы смогут не только добраться до Аттики и Пелопоннеса, но и улететь на любой греческий остров внутренними рейсами.

Салоники

Другой популярный маршрут Москва – Салоники возможен также с помощью рейсов через Стамбул, Ереван и Белград. Ситуация по стоимости билетов и наличию мест здесь схожа с афинской. Популярностью пользуется перелет через Ереван. Из столицы Армении в Салоники летает чартерный рейс Aegean Airlines. Вылеты – 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам. Стоимость билетов – 46 тыс. руб., в воздухе пассажиры проведут 5 ч.

Крит и другие острова

Ездят россияне и на Крит. Сюда из Еревана можно улететь теми же «Эгейскими» с пересадкой в Афинах за 52 тыс. руб. Либо прямым чартерным рейсом а/к Georgian Airlines. Этот перевозчик планирует летать из Еревана в Ираклион по определенным дням в июле и августе.

Из Москвы на Крит и Санторини (аэропорт Тира) с одной пересадкой в Абу-Даби летает авиакомпания Etihad, однако перелет не пользуется спросом из-за высокой стоимости (от 75 тыс. руб. в один конец в июле).