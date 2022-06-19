Пляжи в Баку начали принимать отдыхающих

В Азербайджане официально начался пляжный сезон. Все зоны отдыха проверили на чистоту – взяли пробы на берегу и в воде. Где можно отдохнуть и сколько это стоит – узнала корреспондент «МИР 24» Хаяла Юсибзаде.

Фото: Мир24 Мир24

Для большинства бакинцев лето – это море и песок. На общественные пляжи приходят с самого утра. Свободных мест не бывает.

«Здесь бесплатные лежаки, зонтики, кабинки, туалеты, душевые, раздевалки. Мы все это оценили. Парковка тоже бесплатная. Нам это нравится, мы отдыхаем с удовольствием», – довольна туристка из России Татьяна Смирнова.

За чистотой постоянно следят сотрудники муниципалитета, за безопасностью – спасатели. Территорию патрулируют постоянно.

«Мы работаем посменно. Но я прихожу сюда каждый день. Люблю море и людей», – признается спасатель Эльвин Керимов.

Альтернатива муниципальным – частные пляжи. Вход на них стоит от 15 до 25 манатов, это примерно 500-800 рублей. Отдыхающие могут воспользоваться шезлонгами и зонтиками. На территории есть кафе, бассейны и музыка.

В этом году на пляжах особенно многолюдно. Для многих это первый поход на море после пандемии.

«В прошлом году хоть и разрешали купаться с некоторыми ограничениями, но я все равно не рискнула. Я очень надеюсь, что больше такого не будет», – говорит жительница Баку Нармина Мамедзаде.