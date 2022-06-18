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1 час назад

Как отправиться в Таиланд за 16 тысяч рублей?

TourDom

Таиланд и Россия договорились работать над возобновлением прямого авиасообщения, однако когда начнутся полетные программы, из каких городов и по какой стоимости, пока неизвестно. Тем не менее на стыковочные рейсы в королевство на осенне-зимний период можно «поймать» недорогие билеты уже сейчас. Редакция TourDom.ru промониторила имеющиеся предложения авиакомпаний и отобрала наиболее экономичные.

Как доехать в Таиланд за 16 тысяч рублей
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Так, отправиться в конце октября из Москвы в Бангкок через Доху на Qatar Airways, а в десятых числах ноября также обратно можно за 32 тыс. руб. с человека. Фактически цена за билет в одну сторону составит 16 тыс. руб. Стоит учесть, что на самых недорогих маршрутах обычно предусмотрены продолжительные остановки.

Более короткие и удобные стыковки, но уже в ОАЭ, предлагает Etihad Airways. В частности, полет в конце октября из Москвы в Бангкок через Абу-Даби и таким же образом через 2 недели обратно обойдется пассажиру в 44 тыс. руб.

Билеты в столицу королевства на новогодние праздники стоят не намного дороже осенних дат. Улететь с Qatar Airways из Шереметьево в Таиланд 30 декабря и вернуться 11 января можно за 38 тыс. руб. на человека.

В свою очередь, на Пхукет из Москвы и обратно катарский перевозчик предлагает отправиться за 41 тыс. руб. с вылетом, например, 10 октября и возвратом 23-го.

Отметим, Таиланд постепенно переходит на доковидный формат приема туристов. Если раньше королевство готово было пускать иностранцев только с сертификатом вакцинации против COVID-19, то теперь путешественники могут предъявить на границе и отрицательный ПЦР-тест. Также с 1 июля отменяется масочный режим на открытом воздухе и необходимость оформления Thailand Pass перед вылетом.

Заграница,Аэропорт Шереметьево,
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