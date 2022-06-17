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4 часа назад

«Младший брат Байкала» и чай с солью – чем вас сможет удивить Монголия

Мира Маркина

Монголия – одно из самых нашумевших направлений в этом сезоне. 16 февраля страна сняла запрет на въезд для иностранцев. Кроме того, россияне могут пребывать в стране без перерыва в течение 30 дней, и виза для этого не нужна.

Почему на Монголию не жалко потратить отпуск
Фото: pxherepxhere

Добраться до Монголии можно на самолете, поездом или на машине. С Монголией граничит четыре субъекта РФ – Республика Алтай, Тыва, Бурятия и Забайкальский край.

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Подробнее о том, почему на эту страну не жалко потратить отпуск – в Материале "Рамблера".

Озеро Хубсугул

libreshot.com

По своему происхождению, гидрологическому режиму и минеральному составу воды озеро очень напоминает Байкал. Неслучайно его еще называют "младшим братом Байкала". В зимнее время года здесь проводят ежегодный фестиваль льда: устраивают скачки на санях, танцы и "ледовое сумо". Летом озеро судоходное, и по нему можно добраться в Бурятию. Если вы любите созерцать удивительные природные явления, Хубсугал также не оставит вас равнодушным.

Юрты-дачи

AdobeStock

Юрту или "гэр" можно купить на рынке и поставить где угодно – для этого необязательно приобретать землю. Так что по сути "гэр" является переносной дачей. Если приобретать юрту не желаете, ее можно арендовать у местных.

Оказавшись в гэре, не прислоняйтесь к стенкам или центральной опоре. Во-первых, это плохая примета, во-вторых, вы можете повредить жилище. Кроме того, нельзя наступать на порог гэра, это будет равнозначно тому, что вы наступите на шею хозяину.

Чай с пельменями и солью

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Некоторая традиционная еда монголов может вас крайне удивить. Например, любимый местными чай с молоком и солью. Пожалуй, больше него монголы любят только банштай цай – чай с добавлением пельменей-банши. Этот чай включен в список экологически чистых рецептов ЮНЕСКО, а старые монгольские кочевники уверены, что он спасает от всех болезней.

"Пылающие скалы" в Баянзаге

AdobeStock

Скалы в районе Баянзаг местные называют "пылающими" за их ярко-оранжевый цвет. Место не только поражает своей красотой, но и историей. Считается, что это настоящее кладбище динозавров.

В 1946 году по территории района проходила Монгольская палеонтологическая экспедиция АН СССР под руководством Ивана Ефремова. Отсюда ученый привез несколько вагонов костей динозавров. Кроме того, именно здесь находили яйца доисторических животных.

Неподалеку от Баянзага есть туристическая база, но если вы хотите увидеть рассвет или закат над скалами, лучше ставить палатку поближе к ним.

Заграница,Иван Ефремов,ЮНЕСКО,
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