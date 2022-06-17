Почему на Монголию не жалко потратить отпуск

Монголия – одно из самых нашумевших направлений в этом сезоне. 16 февраля страна сняла запрет на въезд для иностранцев. Кроме того, россияне могут пребывать в стране без перерыва в течение 30 дней, и виза для этого не нужна.

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Добраться до Монголии можно на самолете, поездом или на машине. С Монголией граничит четыре субъекта РФ – Республика Алтай, Тыва, Бурятия и Забайкальский край.

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Подробнее о том, почему на эту страну не жалко потратить отпуск – в Материале "Рамблера".

Озеро Хубсугул

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По своему происхождению, гидрологическому режиму и минеральному составу воды озеро очень напоминает Байкал. Неслучайно его еще называют "младшим братом Байкала". В зимнее время года здесь проводят ежегодный фестиваль льда: устраивают скачки на санях, танцы и "ледовое сумо". Летом озеро судоходное, и по нему можно добраться в Бурятию. Если вы любите созерцать удивительные природные явления, Хубсугал также не оставит вас равнодушным.

Юрты-дачи

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Юрту или "гэр" можно купить на рынке и поставить где угодно – для этого необязательно приобретать землю. Так что по сути "гэр" является переносной дачей. Если приобретать юрту не желаете, ее можно арендовать у местных.

Оказавшись в гэре, не прислоняйтесь к стенкам или центральной опоре. Во-первых, это плохая примета, во-вторых, вы можете повредить жилище. Кроме того, нельзя наступать на порог гэра, это будет равнозначно тому, что вы наступите на шею хозяину.

Чай с пельменями и солью

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Некоторая традиционная еда монголов может вас крайне удивить. Например, любимый местными чай с молоком и солью. Пожалуй, больше него монголы любят только банштай цай – чай с добавлением пельменей-банши. Этот чай включен в список экологически чистых рецептов ЮНЕСКО, а старые монгольские кочевники уверены, что он спасает от всех болезней.

"Пылающие скалы" в Баянзаге

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Скалы в районе Баянзаг местные называют "пылающими" за их ярко-оранжевый цвет. Место не только поражает своей красотой, но и историей. Считается, что это настоящее кладбище динозавров.

В 1946 году по территории района проходила Монгольская палеонтологическая экспедиция АН СССР под руководством Ивана Ефремова. Отсюда ученый привез несколько вагонов костей динозавров. Кроме того, именно здесь находили яйца доисторических животных.