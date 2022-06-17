Российские туристы жалуются на немцев в Турции

Согласно турецким наблюдателям, русские туристы обычно жалуются, что немецкие туристы сильно злоупотребляют алкоголем. Кроме того, в числе жалоб - то, что немцы «смеются и говорят слишком громко». Также российских туристов бесит то, что туристы из Германии «терпят любое поведение своих детей» и почти не следят за ними, хотя те часто сильно мешают другим отдыхающим.
В свою очередь немцы заявляют, что российские туристы «наполняют свои тарелки на шведском столе слишком большим количеством еды», также жалуются, что русские слишком много пьют, после чего разговаривают, поют и вообще «слишком расслабенные».
Добавим и турецкий комментарий: это сторона отмечает, что «немцы пьют по крайней мере столько же алкоголя, сколько и русские». Что же касается основного отличия, то турки вполне откровенны: «российские туристы оставляют много чаевых, но немцы очень скупы на это», - заявляют они.