Ужасные традиции, вызывающие шок у туристов

У каждого народа существуют свои традиции и обычаи. И пусть чужакам некоторые из них могут показаться смешными, странными или даже жестокими, их чтут и передают из поколения в поколение. О некоторых из них читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Один дома" Кадр из фильма "Один дома"

Чернение невесты (Шотландия)

Согласно древнему обычаю, шотландцы в день перед бракосочетанием обмазывают невесту дурно пахнущими и не слишком неприятными жидкостями: грязь, несвежие соусы и даже протухшие яйца идут в ход. После этого девушку обсыпают мукой или опилками и водят (возят) по городу. Предки шотландцев полагали, что таким образом от невесты отгоняли злых духов.

Испытание муравьями (Бразилия)

В Бразилии у одного из индейских племен есть довольно жестокий обычай. Посвящение мальчиков в мужчины. Стойкость и выносливость юношей проверяют следующим образом: на руки им надевают перчатки, наполненные крупными муравьями. На каждое движение руки насекомые реагируют укусами. Стоит отметить, что укусы этих муравьев в разы более болезненные, чем укусы пчел. Перчатки должны оставаться на руках мальчиков в течение десяти часов.

Бой томатами (Испания)

В испанской Валенсии (в городе Буньоль) ежегодный праздник Томатина помимо танцев, музыки и веселья сопровождается еще и необычным сражением. Именно оно и является кульминацией праздника и главной его традицией. Горожане бросают друг в друга спелые томаты, которые на улицы ровно к 11 часам привозят несколько грузовиков. По традиции таким образом испанцы провожают лето.

Прыжки через младенцев (Испания)