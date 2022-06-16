Объединенные Арабские Эмираты могут привлечь вас ценой на летние путевки. На первый взгляд, там есть все для идеального отпуска: море, бесконечные пляжи и даже пустыня. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. В материале “Рамблера” — о том, стоит ли ехать в ОАЭ летом.

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Самая большая проблема, с которой вы можете столкнуться на курортах этой страны летом — очень высокая температура. Вместе с ней стоит помнить о высокой влажности. Июль — самый жаркий и засушливый месяц в Эмиратах, но средняя температура летом днем составляет +40, а ночью +30. У вас даже не получится охладиться в морской воде. У берега на курортах не так глубоко, чтобы вода не прогревалась, поэтому ее средняя температура составляет +25 градусов.

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“Пляжный отдых проходил так: если не успеешь искупаться рано-рано утром или вечером (когда солнце уже садится за горизонт), то днем поплавать в тёплой водичке практически нереально. Солнце палит так, что не спасают футболки с длинными рукавами, шляпы и панамы, солнцезащитные кремы с самой высокой степенью защиты”

Не стоит ехать в ОАЭ если у вас есть проблемы с сердцем, а также, если ваша кожа очень плохо переносит солнечные ожоги — сгореть в это время на пляжах Дубая довольно легко, и если вы все-таки решитесь поехать, то запасайтесь кремом от загара.

Однако есть и другая сторона медали. Отдых в ОАЭ летом действительно дешевый, можно найти отели, которые будут стоить меньше, чем в других странах. Поэтому на отдыхе вы сможете сэкономить.

"Если плохо жару переносите, или есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, то лучше не стоит рисковать. Июль и август вообще крайне нежелательны для поездок. В Эмиратах летом очень высокие температуры”

Кроме того, в Дубае живут люди, которые сделали все для городского комфорта. Например, если вы захотите поехать в торговый центр, вам не придется идти под жарким солнцем от общественного транспорта — для этого продуманы специальные коридоры над землей с кондиционером.

“Мы были в Дубае, как раз, в летнее время года. Сэкономили, действительно, серьезно. А вот в качестве отдыха ничего не потеряли. В Дубае всё предусмотрено для комфортного отдыха в любое время года. Все помещения общественных мест, заведений питания, торговых центров очень хорошо кондиционируются”