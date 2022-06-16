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14 минут назад

В Таиланде пытаются спасти слишком популярное дерево от любителей селфи

Газета.Ruиещё 1

Власти тайской провинции Трат озаботились судьбой дерева, растущего на острове Ко Кай Хуа Ро неподалеку от восточного побережья Таиланда. Об этом сообщает South China Morning Post.

В Таиланде пытаются спасти популярное дерево от любителей селфи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

За последние несколько месяцев ксилокампус, целиком занимающий островок шириной в несколько метров, стал популярен у посетителей из-за своего сходства с деревом из любимого тайцами комикса.

Из-за того, что туристы приезжают сюда фотографироваться группами, растение, которое выдерживает лишь пятерых посетителей за раз, начало погибать.

Инспекция, проведенная во вторник, 14 июня, показала, что из-за любителей селфи, которые карабкаются на дерево, у него уже обломаны многие ветви, а массивный корень, которым дерево укрепилось в скале, изрядно истоптан и смят.

Дерево выглядит гораздо более согнувшимся, чем несколько лет назад, когда оно еще не обрело популярность в соцсетях.

Местные власти разрабатывают меры, которые предотвратят гибель растения от рук и ног туристов, - в частности, ограничение числа посетителей и запрет на посещение острова в определенные сезоны.

Кроме того, отделение Агентства по туризму Таиланда в Трате опубликовало пост в соцсетях, в котором осудило любителей селфи на дереве и призвало защитить растение.

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