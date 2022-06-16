В Таиланде пытаются спасти популярное дерево от любителей селфи

Власти тайской провинции Трат озаботились судьбой дерева, растущего на острове Ко Кай Хуа Ро неподалеку от восточного побережья Таиланда. Об этом сообщает South China Morning Post.

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За последние несколько месяцев ксилокампус, целиком занимающий островок шириной в несколько метров, стал популярен у посетителей из-за своего сходства с деревом из любимого тайцами комикса.

Из-за того, что туристы приезжают сюда фотографироваться группами, растение, которое выдерживает лишь пятерых посетителей за раз, начало погибать.

Инспекция, проведенная во вторник, 14 июня, показала, что из-за любителей селфи, которые карабкаются на дерево, у него уже обломаны многие ветви, а массивный корень, которым дерево укрепилось в скале, изрядно истоптан и смят.

Дерево выглядит гораздо более согнувшимся, чем несколько лет назад, когда оно еще не обрело популярность в соцсетях.

Местные власти разрабатывают меры, которые предотвратят гибель растения от рук и ног туристов, - в частности, ограничение числа посетителей и запрет на посещение острова в определенные сезоны.