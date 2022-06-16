На Мальдивах открывается новый отель с бассейном

Корпорация Hyatt Hotels накануне объявила об открытии Alila Kothaifaru Maldives, частного уединенного острова, расположенного на живописном атолле Раа на северной окраине Мальдивского архипелага.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Новый курортный отель предлагает гостям окунуться в освежающее сочетание спокойствия в относительно нетронутом уголке архипелага, известного своей богатой морской флорой и фауной.

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Расположенный на острове площадью 11,2 гектара, отель Alila Kothaifaru Maldives находится в 45 минутах езды на гидросамолете от Мале. Атолл Раа — один из самых глубоководных атоллов Мальдивских островов, здесь широкие возможности для подводного плавания и дайвинга, богатая морская флора и фауна — от красочных кораллов до огромных скатов и акул.

От курорта легко добраться до знаменитого залива Ханифару, Всемирного биосферного заповедника ЮНЕСКО, совсем недалеко находится остров Вааду, одно из лучших мест для наблюдения за светящимся планктоном —захватывающим феноменом «Море звезд».

С белопесчаных пляжей отеля Alila Kothaifaru Maldives открываются виды на бесконечные просторы океана, потрясающий домашний риф и пышную зелень вокруг.

Отель состоит из 80 вилл с бассейном, из них 44 расположены вдоль пляжа, а 36 — над водой с прямым выходом к морю. Каждая вилла располагает собственным бассейном и террасой для загара, где гости могут любоваться прекрасными видами и наслаждаться индивидуальным обслуживанием, независимо от того, находятся ли они в нескольких шагах от пляжа или над бирюзовой лагуной.

Виллы Sunrise Beach имеют быстрый доступ к основным удобствам курорта: панорамному бассейну, детскому клубу Play Alila, ресторану Seasalt и бару Mirus. Элегантная минималистская архитектура курорта, созданная сингапурской студией Studiogoto, включает в себя террасные павильоны, виллы и спа-центр на верхушках деревьев, которые тщательно вписаны в существующий ландшафт, чтобы погрузить гостей в живописные природные окрестности. Малоэтажные здания и современные интерьеры отличаются открытыми пространствами и успокаивающей палитрой цветов и текстур, вдохновленных островом, и создают идиллическую обстановку для полного расслабления и единения с природой. Изызсканная кухня Alila Kothaifaru Maldives также на высоте:

В пляжном ресторане Seasalt с видом на океан, работающем в течение всего дня, подают блюда средиземноморской кухни с элементами Ближнего Востока. Особенно хороши фирменные рыбные блюда, запеченные в соли.

Насладитесь захватывающим мальдивским закатом и освежающим выбором коктейлей в баре Mirus, приготовленных из местных ингредиентов.

Umami предлагает меню в японском стиле, приготовленное в теппан-театре, с первоклассным выбором органически выращенных овощей, говядины Вагю, рыбы и морепродуктов из экологически чистых источников. В баре «Якитори» можно заказать разнообразные блюда, от крафтовых коктейлей в азиатском стиле до изысканных японских спиртных напитков, среди восхитительных дымных ароматов от гриля robata.

В кафе Pibati подают легкие закуски, которые удобно брать с собой на экскурсию.

Гости могут отправиться на традиционном мальдивском дони в двух-трехчасовое путешествие вокруг атолла Раа, затем вернуться на частную песчаную отмель курорта The Shack, уединенное место для пикника, барбекю на закате или романтического ужина при свечах под звездами.

В спа-салоне Alila, расположенном прямо над верхушками деревьев, к услугам гостей четыре двухместных процедурных люкса с собственной ванной комнатой, душем и окном от пола до потолка с видом на зелень. Гости могут побаловать себя омолаживающими процедурами и косметическими ритуалами, которые сочетают в себе современные методы лечения с использованием натуральных ингредиентов. Гости также могут насладиться бесплатным ежедневным занятием йогой в тихом открытом пространстве спа-центра. В отеле также работает круглосуточный фитнес-центр и панорамный бассейн на берегу моря. Широкий спектр водных развлечений и экскурсий организован опытными морскими гидами в Центре водных видов спорта и дайвинга.