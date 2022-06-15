Грузия отменила все ограничения. Как туда добраться и что там делать

Грузия отменила все ограничения на въезд в страну. Теперь при посещении солнечной республики не нужны будут ни ПЦР-тесты на коронавирус, ни сертификаты о вакцинации. О том, как туда добираться и что там посмотреть летом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Tripadvisor.ru Tripadvisor.ru

Теперь, когда коронавирусных ограничений нет, Грузия кажется еще ближе. Однако добраться туда все еще не так просто. Прямых рейсов в Грузию нет, и если лететь на самолете, то придется делать пересадки в Ереване, Баку или Актау. Билеты обойдутся совсем не дешево (около 20 тысяч рублей в одну сторону) и в пути придется провести около суток.

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Но есть и другие способы оказаться в Тбилиси. Первый вариант — долететь прямым рейсом до Еревана и оттуда взять машину или билет на автобус и всего за пять часов оказаться в грузинской столице. На это вы потратите, возможно, чуть меньше сил, но зато поменьше средств и увидите сразу две страны.

Второй популярный вариант — долететь до Владикавказа, а оттуда на машине или автобусе отправиться в Грузию через сухопутную границу (КППП Верхний Ларс). Завораживающие виды на горы вам обеспечены.

С мая 2022г сняты все ограничения на выезд из РФ в Грузию на машине. Попасть в Грузию из России по земле через «Верхний Ларс» может каждый на любом транспорте (автобус, такси, личное авто), независимо от гражданства.

Виза в Грузию не нужна на 1 календарный год. Гражданам РФ нужен заграничный паспорт, действительный на момент въезда в Грузию, срок действия заграничного паспорта должен покрывать период поездки.

Тем, кто планирует въехать из России в Грузию в 2022 году на машине с туристическими целями, понадобится водительское удостоверение и документы на машину (техпаспорт, страховка и пр.).

Что посмотреть

Конечно, грузинская столица – просто кладезь кавказского колорита. «Старый город» в Тбилиси украшают яркие улочки, замысловатые дома, цветущие сады и балконы. Красивые парки, рынки, церкви, вкусная еда – все это особенно манит туристов из России.

Но помимо колоритного Тбилиси, в Грузии есть, на что посмотреть. Летом можно прогуливаться по городам целыми днями, наблюдая за тем как цветет кавказская страна.

Сигнахи

Один из самых красивейших городов Грузии – Сигнахи. Вряд ли вы сможете отличить эти красивые улочки от «картинки» в каком-нибудь уголке Европы.

Здесь можно посетить монастырь Святой Нино Бодбе, прогуляться по стенам Сигнахи с шикарным видом на Алазанскую долину, продегустировать вино в настоящих погребах, прокатиться на лошадях на ранчо, отведать домашнюю грузинскую кухню.

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Алазанская долина, скорее всего, напомнит вам виды Тосканы из старых итальянских фильмов, а черепичные крыши домов сильно похожи на картинки из Португалии. Город определенно стоит посетить, чтобы увидеть, какая разная бывает Грузия.

Мцхета

Еще одно популярное место в Грузии – Мцхета. Этот маленький город расположен у слияния Арагви и Куры и от того пейзаж становится еще необычнее – две реки с водой разных оттенков сливаются в одну. Туристы съезжаются в Мцхету, чтобы посетить монастырь Джвари — храм первой половины VII века и первый в Грузии памятник Всемирного наследия.

Расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви, в месте, где, согласно историческим источникам, воздвигла крест святая равноапостольная Нина.

Казбеги

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Живописная местность у подножия горы Казбек между Тбилиси и Владикавказом. Кроме потрясающего вида на пушистые кавказские горы здесь есть целый ряд развлечений для туристов: конные прогулки, полеты на параплане, маршруты для треккинга и альпинизма, рафтинг, велосипедные прогулки.

Батуми

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При этом в мае в Грузии будет уже достаточно тепло, чтобы позагорать на пляже под лучами еще не агрессивного солнца. Для такого отдыха подойдет Батуми. Здесь, кроме галечных пляжей, можно найти немного «дубайских» небоскребов, европейских помпезных площадей и турецких улиц-базаров.