5 мест с шикарными видами

Если хотите не просто насладиться отдыхом у моря, а прикоснуться к красоте и получить ни с чем не сравнимые эмоции, выбирайте правильные по энергетике места. Какие именно, Passion.ru рассказала Анна Верас — эксперт по туризму, основатель агентства Family Dreamtrip.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Пхи-Пхи, Таиланд

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Райский уголок и одно из самых известных и посещаемых мест в Таиланде. Здесь совершенно прозрачная вода, чистые пляжи и восхитительные пейзажи с тропическими деревьями и известняковыми скалами. Находиться здесь — одно удовольствие как молодежи, так и парам с детьми. Остров условно разделен на несколько участков — с активной ночной жизнью, более уединенной и вовсе безлюдной. Везде есть и милые бунгало, и номера на побережье, и недорогой отдых в центре острова на горе. Так что подобрать вариант на свой вкус не составит труда.

Чинкве-Терре, Италия

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Потрясающий национальный парк на итальянской Ривьере с пятью живописными деревушками. Все они находятся под охраной Юнеско и трепетно хранят свой особенный колорит и атмосферу. Даже сами итальянцы, искушенные красотами и архитектурными изысками, включают этот небольшой заповедный регион в обязательный пункт путешествий. Пестрые домики, похожие на ласточкины гнезда в скалах, виноградники, оливковые деревья... Идеальная картинка с открытки, которую часто привозят в подарок.

Долина гейзеров, Камчатка

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Пейзажи, от которых перехватывает дыхание. Место, которое всегда «дымит». Путешествие, которое может и не будет бюджетным, но непременно станет абсолютно бесценным по впечатлениям и воспоминаниям в категории «на всю жизнь». Глубокий каньон с большим количеством термальных вод, гейзеров и грязевых котлов — зрелище впечатляющее. А помимо этого, бескрайние горные склоны и поля и, если повезет, медведи, греющиеся у теплого минерального источника.

Ла-Диг, Сейшелы

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Уединенное место посреди Индийского океана в окружении густых джунглей, скульптурных валунов и бирюзовой воды. Вся береговая линия острова — живописные заливы с пляжами, которые не раз занимали первые места во всевозможных рейтингах. Местные жители передвигаются по острову на велосипедах, воловьих упряжках, очень дружелюбны и приветливы. Это идеальное место переключиться с ритма большого города на панорамные пейзажи и спокойное течение времени. С интересом можно провести здесь время и под водой. Ла-Диг — одно из самых популярных мест на Сейшелах для погружения с маской и аквалангом. Подводный мир с его коралловыми рифами и обитателями дополнит идиллическую картину.

Сигирия, Шри-Ланка

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