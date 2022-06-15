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1 час назад

Россияне в Абхазии возмутились поведением туристов-«дикарей»

Lenta.ru

Пара российских туристов, побывавших в единственном отеле «все включено» в Абхазии, рассказали о его плюсах и минусах. Впечатлениями от отдыха они поделились с порталом «Тонкости туризма», их отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Россияне в Абхазии возмутились поведением туристов-«дикарей»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путешественники считают, что в целом концепция «все включено» в Абхазии хорошая — по мнению туристов, это позволяет комфортно отдыхать и вкусно питаться в одном месте, «без каких-либо негативных контактов и опытов». Кроме того, читателей портала порадовала близость туристической инфраструктуры: рядом с отелем находился рынок, кафе, рестораны, сувенирные лавки и экскурсионное бюро.

Разочарованием для россиян стало поведение путешественников-«дикарей», которым позволялось свободно посещать пляж отеля: тем не менее, по словам пары, брать полотенца и занимать лежаки могли только постояльцы гостиницы. Однако чужие туристы постоянно возмущались действующими правилами и продолжали их нарушать.

«Табличка с просьбой не занимать лежаки не прокатывает — "дикари" стремятся занять именно первую линию шезлонгов. Я понимаю, пляж не огорожен, но судя по всему, без заборов с нашим туристом никак. Днем на пляже для постояльцев отеля привозят и раздают мороженое. И это очень удивляет и возмущает некоторых людей не из отеля, которым не продали или не дали его»,

— рассказали россияне.

Помимо прочего, путешественники похвалили питание в отеле, отметив большой выбор блюда, фруктов, овощей, зелени и сыров. Недостатком шведского стола они назвали его распорядок «по типу столовой»: туристам приходилось идти друг за другом и двигаться в общем потоке, что создавало «толкучку» и очереди.

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