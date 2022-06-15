Россияне в Абхазии возмутились поведением туристов-«дикарей»

«Табличка с просьбой не занимать лежаки не прокатывает — "дикари" стремятся занять именно первую линию шезлонгов. Я понимаю, пляж не огорожен, но судя по всему, без заборов с нашим туристом никак. Днем на пляже для постояльцев отеля привозят и раздают мороженое. И это очень удивляет и возмущает некоторых людей не из отеля, которым не продали или не дали его»,