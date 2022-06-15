Каникулы в Армении: cело Бюракан

Каникулы в Армении. Село Бюракан в Арагацотнской области развивает свой туристический потенциал – расширяет действующие проекты и открывает новые пространства для отдыха. Корреспондент «МИР 24» Анна Арутюнян узнала о самых интересных развлечениях.

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Клубнику из этого парника не встретишь в магазинах. Ее выращивают для туристов. Сбор ягод – часть программы. Их можно съесть сразу или забрать с собой. В этот раз тур для гостей из Ливана.

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«Туристы из Ливана очень полюбили природу Армении, а это место для них и вовсе как рай. Здесь все органическое, выращенное с любовью, к гостям относятся, как к своим родным. А урожай, собранный своими руками вдвойне вкуснее»,

– отметил гид из Ливана Маро Априлян.

Здесь можно собрать грибы, научиться готовить шароц – сухофрукты в сладкой помадке – и на несколько часов почувствовать себя успешным фермером.

«Мы постоянно стремимся усовершенствовать качество нашего сервиса, чтобы все гости остались довольным. Нам очень важно, чтобы каждый, кто хоть раз побывал у нас, посоветовал своему другу и родственнику это место. В этом году, например, открыли для туристов грибную ферму»,

– рассказал основатель агротуристического комплекса Цовик Оганян.

Эта линия зиплайна открылась четыре месяца назад. И сейчас очень популярна у туристов. Ведь село всего в 45 минутах езды от столицы.

«Катаюсь на зиплайне я впервые. Ну сегодня здесь, потому что нашли это место поблизости, у нас было немного свободного времени и посмотрели, что есть вокруг. Зиплайн – это такое, что сложно пройти мимо»,

– признался турист из Москвы Григорий Папаянов.

Удачное расположение привлекает в Бюракан инвесторов. И в селе появляется все больше развлечений для гостей. Причем с любым достатком. Обед с бокалом вина обойдется в полторы тысячи рублей. Для так называемой «программы максимум» нужно брать с собой минимум 10 тысяч рублей.

«Хочу отметить, что вы находитесь в очень интересном месте, в которое я влюбился 15 лет назад. Я ученый-математик, всю жизнь проработал в разных странах, а сейчас вернулся на родину и изучаю виноделие. Это пространство призвано объединить любителей вина, экстрима, тенниса и качественного отдыха»,

– сказал основатель туристического объекта Артур Петросян.

Бюракан – в переводе «множество родников». Их и правда немало. Село расположено на склоне горы Арагац. Недалеко – крепость Амберд и астрофизическая обсерватория. За один день все обойти непросто.