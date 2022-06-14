Анталья за выходные приняла более 100 тысяч туристов

За минувшие выходные аэропорт Антальи принял порядка 115 тыс. пассажиров. При этом четверть из них – российские туристы. Об этом со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани сообщает RusTurkey.com.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По данным издания, после снятия большинства ковидных ограничений самолеты на курорт прибывают практически каждые 5 минут. В субботу и воскресенье в прибрежном хабе приземлилось 565 бортов. При этом значительная часть из них – из России и Германии, 58 и 68 рейсов соответственно.

Что касается непосредственно турпотока, то за выходные Анталья приняла 25 тыс. российских и 28 тыс. немецких туристов. Такая статистика в целом отражает тенденцию 2022 года. Согласно данным Управления культуры и туризма региона, с 1 января по 31 мая воздушным транспортом на местные курорты прибыли 2,4 млн отдыхающих, на 223% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Россия, которая в предыдущие годы лидировала по числу туристов, в этом году опустилась на второе место. За 5 месяцев больше всего отпускников приехало из Германии – 595 тыс., а из РФ – 367 тыс.