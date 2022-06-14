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1 час назад

Что удивляет туристов в Азербайджане

Мира Маркина

Российские туристы, приехавшие впервые на отдых в Азербайджан, могут удивиться некоторым особенностям страны. Каким, рассказываем в материале "Рамблера".

Что удивляет туристов в Азербайджане
Фото: unsplashunsplash

Незнание языков

Многие люди в Азербайджане говорят исключительно на азербайджанском языке. Молодые люди, как правило, знают английский язык, а взрослые - русский, но далеко не все, что усложняет коммуникацию. Однако в туристической отрасли, например, отелях, с языками проблем точно не возникнет.

Таксисты

Как и в любой другой стране, многие таксисты пытаются обмануть приезжих туристов. Азербайджанские водители - не исключение. Однако может удивить тот факт, что при заказе такси с оплатой картой, таксисты просят отменить поездку, принимая только наличную оплату. А когда пассажир оплачивает наличными, ему никогда не находится сдачи.

Цены

В Азербайджане не дешево, несмотря на ожидания туристов. Цены на еду в ресторанах, аренду квартир в Баку не сильно отличаются от московских расценок. Хотя такси там стоит чуть дешевле, чем в российской столице.

Приветствие

Мужчины в Азербайджане при встрече целуются в щеки. Сам по себе факт неудивительный. Но так поздороваться с туристами-мужчинами могут и незнакомцы.

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