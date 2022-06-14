Где отдохнуть летом в Беларуси

Добро пожаловать в Беларусь! Страна проводит самопрезентацию. Всю неделю музеи, агроусадьбы, гостиницы, кафе и рестораны принимали гостей бесплатно в рамках республиканской акции. Где лучше жить, есть белорусские блюда и какую выбрать экскурсию, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Фото: Мир24 Мир24

В Лошицкой усадьбе царит атмосфера конца 19 века. Просторные залы, камины, наряды дам той эпох – все это атрибуты быта белорусской шляхты. Кажется, вот-вот заиграет музыка и начнется бал, но начинается экскурсия.

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«Я была здесь как участник музыкальных вечеров, играла на рояле не единожды, а сейчас пришла послушать экскурсию. Здесь есть уникальные вещи, которых нигде нет в Беларуси», – отмечает посетительница музея Ольга Хованская.

«Приходят даже с маленькими детками, иностранцы тоже приезжают», – говорит экскурсовод Надежда Говриленко.

После долгих экскурсий гостям столицы предлагают национальные блюда. Шеф-повар Антон Каленик готовит овсяную кашу с грибами и мясом. Рецепту несколько сотен лет. Всего в белорусской кухне более ста блюд. У туристов особенно популярны драники и холодник на кефире.

«Мы готовим наш белорусский холодник без воды, чисто на кефире. Мы делаем наши национальные сырники – они должны готовиться без муки. У нас страна лесов и рек, у нас очень много мяса в рационе, блюд из речной рыбы и каш. Нам есть чем удивить», – говорит шеф-повар ресторана Антон Каленик.

Пожить в Беларуси можно в замке, на теплоходе или в отеле-пузыре. Гости гостиницы рядом с минским аквапарком безлимитно катаются на горках, отдыхают в бассейнах и банях. В отеле много туристов из России.

«Гости, которые отдыхают в этом году, уже делают бронирование на следующие год. Локация у нас просто потрясающая. Несмотря на то, что мы находимся в черте города, на главном проспекте Минска, у нас здесь рекреационная зона, водохранилище Дрозды, березовая роща», – говорит специалист по маркетингу Андрей Голубицкий.

К самопрезентации Беларуси подключились около 500 туристических мест. Свои двери открыли музеи, агроусадьбы, санатории, заказники. Для гостей подготовили бесплатные экскурсии, квесты, мастер-классы.

«Чтобы люди в начале летнего сезона могли посетить объекты, посмотреть, заинтересоваться, купить путевку и продумать свой будущий отдых. Регионы откликнулись, в этой акции принимают участие абсолютно все уголочки республики», – отметила директор департамента по туристу Министерства спорта и туризма Беларуси Ирина Воронович.