Лучшие места в Грузии: куда отправиться во время жары

Ливни с градом прошлись по восточным регионам Грузии. Столбик термометра с плюс 30 опустился до комфортных 24-х. Самое время отправляться в походы. Корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе не упустил возможности совершить небольшое путешествие.

Фото: Мир24 Мир24

От Тбилиси 40 минут на автомобиле и попадаешь в средневековое царство. Это Хашми – населенный пункт в Кахетии. Главная достопримечательность – скрытый в горах монастырский комплекс Святой Троицы. Его еще называют Кацаретским монастырем. Этнограф Давид Насаридзе в образе грузина из прошлого рассказывает о жизни в древнем городище. Словно сам только оттуда.

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«Я со своей командой сейчас работаю над туристическим маршрутом по эти местам. Несмотря на то, что это совсем близко от Тбилиси, сюда редко привозят гостей. И напрасно. Здесь столько интересного. Главное, что нет зноя летом и свежий горный воздух», – поделился этнограф.

Исторические документы свидетельствуют, что в этих местах проповедовала Святая Нино. Именно благодаря ей в Грузию пришло христианство. Сохранилась церковь V века. Есть настенные росписи. Местные говорят, что фрески нуждаются в реконструкции. Влага уничтожает краски и кое-где остались лишь контуры.

«Хашми в древние времена считался важным центром в окрестностях Тбилиси. Здесь были и образовательные центры, и центры виноделия. Если посмотреть, то сохранились марани – погреба. Кахетинцы делали вино и торговали им в столице», – рассказал историк Влас Вацадзе.

Виноделие в Хашми развито и сегодня. В отличие от других районов Кахетии из-за сравнительно жесткого горного климата собирают урожай в конце октября. В дегустационном зале у Ираклия Киримелашвили есть вина прошлого сезона. Он стал виноградарем благодаря пандемии. Ковид заставил переселиться вместе с семьей из города в родное село.

«У нас здесь был небольшой виноградник, но особо никто вином не занимался. А когда мы все переехали сюда, то вместе с сыновьями начали производить и разливать вино. Пандемия закончилась, а хобби превратилось в интересное дело», – отметил местный житель Ираклий Киримелашвили.