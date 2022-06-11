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2 часа назад

Туры в какие отели ОАЭ чаще всего бронируют в турагентствах

TourDom

Редакция TourDom.ru запросила у онлайн-турагентств (ОТА) OnlineTours и Level.Travel, а также у сети «Слетать.ру» информацию о наиболее часто бронируемых отелях Арабских Эмиратов. Каждая из компаний предоставила список из 10–15 гостиниц, которые вошли в топ продаж за последний месяц.

Туры в какие отели ОАЭ чаще всего бронируют в турагентствах
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Выборки частично пересекались. Например, у Level.Travel и «Слетать.ру» оказалось семь одинаковых отелей. Среди них три пятизвездочных: Double Tree by Hilton Resort & Spa Marjan Island и The Cove Rotana Resort в Рас-аль-Хайме, а также Ajman Hotel в Аджмане. В лидерские списки вошли также три четырехзвездочные гостиницы – Wyndham Garden Ajman Corniche и Ramada Beach Hotel в Аджмане, а также Marina View Hotel Apartments в Дубае. И одна трехзвездочная – Citymax Hotel Bur Dubai.

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Самыми популярными одновременно у OnlineTours и «Слетать.ру» стали четыре отеля: Miramar Al Aqah Beach Resort 5* в Фуджейре, Occidental Sharjah Grand 4* и Lou`Lou A Beach Resort 3* в Шардже, Hampton by Hilton Marjan Island 4* в Рас-аль-Хайме.

Списки самых продаваемых отелей OnlineTours и Level.Travel пересечений не имели.

Мы дополнили топ продаж по ОАЭ ценовыми предложениями. Приводим стоимость недельного тура в июне с вылетом из Москвы на двоих (по умолчанию включены завтраки):
  • Ajman Hotel 5* – 180 тыс. руб. (all inclusive)
  • Citymax Hotel Bur Dubai 3* – 127 тыс. руб.
  • Double Tree by Hilton Resort & Spa Marjan Island 5* – 145,5 тыс. руб.
  • Hampton by Hilton Marjan Island 4* – 115 тыс. руб.
  • Lou`Lou A Beach Resort 3* – 109 тыс. руб.
  • Marina View Hotel Apartments 4* – 95 тыс. руб. (без питания)
  • Miramar Al Aqah Beach Resort 5* – 123 тыс. руб.
  • Occidental Sharjah Grand 4* – 120 тыс. руб. (без питания)
  • Ramada Beach Hotel Ajman 4* – 101 тыс. руб.
  • The Cove Rotana Resort 5* – 126 тыс. руб.
  • Wyndham Garden Ajman Corniche 4* – 116 тыс. руб.

Редакция предложила экспертам назвать наиболее интересные отели по соотношению «цена-качество». Лучшим в этой категории Любовь Воронина («Слетать.ру») считает Centara Mirage Beach Resort 4* в Дубае. «Это недорогой новый отель с уровнем обслуживания 5* с максимальными опциями для детей», – отметила она. Екатерина Бежанова (OnlineTours) выделила Miramar Al Aqah Beach Resort 5*: «Относительно бюджетный вариант из "пятизвездочников" в Фуджейре». Специалист назвала также Occidental Sharjah Grand 4* и Lou`Lou A Beach Resort 3*.

Отметим, что прямые рейсы из Москвы в Дубай выполняют авиакомпании flydubai и Emirates, в Шарджу – Air Arabia, в Абу-Даби – Etihad Airways. Помимо Москвы, flydubai летает в Дубай из ряда российских городов – Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Самары, Уфы, Минеральных Вод, Махачкалы.

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