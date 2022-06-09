Как выглядит город с рекордным количеством мостов

Не найти во всей Европе другого города, где бы построили столько мостов. Их здесь так много, что до сих пор никто не может назвать точную цифру. Одни утверждают – мостов не меньше 2300, другие считают, что их около 2500. Где находится этот необычный город, рассказывает “Рамблер”.

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Системой мостов славятся Венеция, Амстердам и Лондон. Но немецкий Гамбург переплюнул их. Гамбург хотя и находится в ста километрах от Северного моря, но считается крупным портовым городом. Его порт – второй по загруженности в Европе, и третий по величине в мире (после лондонского и нью-йоркского). А еще Гамбург практически со всех сторон окружен водой. Воды реки Альстер впадают в два озера Бинен и Альстер, которые находятся по обеим сторонам города, а Эльба протекает прямо сквозь Гамбург. Такое обилие воды предполагает наличие множества каналов и мостов.

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Мы расскажем о нескольких мостах Гамбурга с интересной историей.

Взять, к примеру, Кельбрандбрюке. Его построили только в 1974 году. Кстати, в первые дни у местных жителей была возможность погулять по его полотну.

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Этот вантовый мост аж до 1991 года оставался самым крупным в мире: ширина пролета Кельбрандбрюке составляет 325 метров, а длина – 3940 метров. Он крепится к нескольким башням тросами и перекинут через гамбургскую гавань. Опытные путешественники говорят, что с него открываются прекрасные виды на город.

Еще один интересный мост через Эльбу – Кэттвик. Он считается крупнейшим в мире среди подъемных мостов.

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Высота его вертикального подъемника – 46 метров. Когда проезжает поезд, автомобильное движение приостанавливается на восемь-десять минут. А подъемник позволяет пропускать через мост суда, в рабочие дни мост “приподнимается” на пару часов. Торжественное открытие Кэттвика состоялось в 1973 году.

Железнодорожный мост Ломбард по сравнению с двумя предыдущими – старичок. Его первая, еще деревянная версия была построена в 17 веке. И только к 1865 году он обрел свой современный каменный облик. Назван мост, как вы могли догадаться, в честь открытия соответствующего заведения.

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