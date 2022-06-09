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34 минуты назад

Необычная Турция: пять мест без «all inclusive»

Моя Москва.онлайн

Кажется, что каждый российский турист хотя бы один раз побывал в Турции. Однако многие считают, что эта страна исключительно связана с отелями и навязчивыми экскурсиями. Редакция портала ТУРИСТАС составила подборку пяти мест, которые покажут Турцию с другой стороны.

Необычная Турция: пять мест без «all inclusive»
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Например, Ликийская пешеходная тропа считается одной из самых красивых во всем мире — она пролегает по Таврским горам. Общая протяженность маршрута — 540 км между Антальей и Фетхие. Кстати, совсем необязательно преодолевать весь путь. Туристы любят начинать знакомство с тропой с поселка Гёйнюк (он находится недалеко от Кемера). Этот участок является проходимым даже для неподготовленного путешественника.

С полной подборкой мест можно ознакомиться на сайте ТУРИСТАС.

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