Необычная Турция: пять мест без «all inclusive»

Кажется, что каждый российский турист хотя бы один раз побывал в Турции. Однако многие считают, что эта страна исключительно связана с отелями и навязчивыми экскурсиями. Редакция портала ТУРИСТАС составила подборку пяти мест, которые покажут Турцию с другой стороны.

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

Например, Ликийская пешеходная тропа считается одной из самых красивых во всем мире — она пролегает по Таврским горам. Общая протяженность маршрута — 540 км между Антальей и Фетхие. Кстати, совсем необязательно преодолевать весь путь. Туристы любят начинать знакомство с тропой с поселка Гёйнюк (он находится недалеко от Кемера). Этот участок является проходимым даже для неподготовленного путешественника.