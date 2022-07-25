Что смотреть в Киргизии

Больше всего Киргизия известна тем, что раньше через эту страну проходил Великий шелковый путь. С тех пор прошло много лет, но в государстве сохранилось много исторических достопримечательностей, напоминающих об эпохе расцвета торговли между Китаем и Средиземноморьем. Кроме того, Киргизия славится своей природой. О том, зачем стоит ехать в эту страну — в материале “Рамблера”.

Фото: Pexels Pexels

Ошский базар

Согласно мнению некоторых историков, именно через базар в городе Ош проходил Великий шелковый путь. На базаре останавливались купцы и перевозили товары к себе в страну. До сих пор базар считается крупнейшим в Центральной Азии, и те кто здесь был, говорят, что на нем есть вообще все. Если вы не планируете привозить ничего домой, то стоит просто сходить и почувствовать атмосферу базара, а также здесь можно попробовать специи, сухофрукты и другие продукты местного производства. Однако на базар лучше всего ехать с утра, так как он закрывается в 16:00 по местному времени, а также будьте аккуратны — он действительно огромный, и на нем можно заблудиться.

Горы Тянь-Шань

Эта горная система расположилась на территории пяти стран: Киргизии, Китая, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В Китае их называют “небесные горы” и гордятся тем, что они расположены на территории этой страны. На территории Киргизии расположено несколько популярных у альпинистов вершин, но даже если вы не занимаетесь профессиональным восхождением, все равно вам стоит поехать и посмотреть на то, какие прекрасные природные виды открываются в этих горах.

Озеро Иссык-куль