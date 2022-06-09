Во сколько обойдется поездка в Турцию или Египет

«Если говорить по Египту – на двоих поездка в трехзвездочный отель будет стоить 70-90 тысяч на неделю, если говорим о более высокозвездочных отелях, то где-то 120-150. По Турции сложнее, там широкий спектр, это зависит от длительности, от количества людей, какой курорт и какую категорию отеля человек выбирает. В любом случае это все в доступе»,