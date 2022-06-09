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42 минуты назад

Россиянам рассказали, во сколько обойдется поездка в Турцию или Египет этим летом

Национальная Служба Новостей

Руководитель Регионального совета РСТ Санаева Ольга отметила, что Турция и Египет остаются самыми доступными зарубежными направлениями для отдыха. Турция и Египет по-прежнему остаются доступными направлениями с финансовой точки зрения для российских туристов, заявила вице-президент РСТ, руководитель Регионального совета РСТ Ольга Санаева в пресс-центре НСН.

Во сколько обойдется поездка в Турцию или Египет
Фото: nsn.fmnsn.fm

«Если говорить по Египту – на двоих поездка в трехзвездочный отель будет стоить 70-90 тысяч на неделю, если говорим о более высокозвездочных отелях, то где-то 120-150. По Турции сложнее, там широкий спектр, это зависит от длительности, от количества людей, какой курорт и какую категорию отеля человек выбирает. В любом случае это все в доступе»,

– рассказала Санаева.

Ранее руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора Алеан Илья Уманский в пресс-центре НСН рассказал, что россияне посещают ближайшие страны не только как туристы, но и для оформления банковских карт.

Заграница,Ольга Санаева,
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