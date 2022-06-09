Что делать в стране, которую называют «Эмиратами для бедных»

Объединенные Арабские Эмираты стали популярным направлением у российских туристов, но отдых там не самый дешевый. Теперь туроператоры ищут альтернативу и предлагают более бюджетный отдых в Бахрейне, называя страну “вторыми Эмиратами” и отмечая, что отдых здесь гораздо дешевле. Действительно, если сравнивать цены, то на путешествии в Бахрейн можно сэкономить от 50 до 70 тысяч. В материале “Рамблера” — о том, что делать в Бахрейне, и что можно посмотреть.

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Пляжный отдых

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Как и ОАЭ, Бахрейн специализируется на пляжном отдыхе. Со всех сторон страна окружена Персидским заливом и расширяет свои территории по такому же принципу, как и Эмираты: с помощью насыпных островов. На этих островах и появляются новые туристические точки: отели, кафе, рестораны и развлекательные центры. Там же оборудованы пляжи. В Бахрейне они могут быть как привязанными к отелю, так и городскими, и все зависит от ваших потребностей и бюджета.

Бахрейн идеально подойдет для пляжного отдыха, но, как и в случае с ОАЭ, ехать туда лучше осенью или весной, чтобы не попасть в самую жару.

Крепости

Так как Бахрейн считается одной из древнейших стран, в стране расположено много исторических достопримечательностей. Больше всего сохранилось крепостей. Одна из них, Калат-аль-Бахрейн, включена в список наследия ЮНЕСКО. Там до сих пор ведутся археологические раскопки, и на данный момент работа завершена всего лишь на 25%. Ученые уверены, что смогут найти еще много интересного. Также в стране есть и другие крепости, которые сохранились и по сей день, например, крепость Арад и крепость Рифа. Они представляют собой форты у моря, и работают как музей древности. По ним можно походить и посмотреть, как раньше люди устраивали свой быт.

Жемчуг и нефть