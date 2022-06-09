Где лучше отдыхать в Турции в 2022 году

Выгодное географическое положение Турции делает ее одним из самых популярных направлений для отдыха. Хорошо оборудованные отели, сравнительно доступные цены, прозрачное бирюзовое море и чистые пляжи — вот составляющие успеха местных курортов. Выбор туров в Турцию большой, все курорты максимально благоустроены, уровень сервиса высокий. Большинство «пандемийных» ограничений в 2022 году отменяется, поэтому можно сказать, что отдых будет полноценным.

Фото: РЖД-Партнер РЖД-Партнер

Когда лучше ехать

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Пляжный сезон на турецких курортах начинается в мае и длится почти до ноября. Многие отели открывают двери для туристов уже с апреля, но море в это время прохладное, в среднем +20 C°, рискуют искупаться немногие. Зато этот период идеально подходит для посещения экскурсий, погода стоит обычно ясная и солнечная, воздух прогревается днем до +23–25 C°.

Июнь и сентябрь — самые комфортные месяцы для пляжного отдыха. Температура воды в среднем +26 C°, воздуха — +30 C°. Июль и август приходятся на пик туристического сезона, цены путевок вырастают. Днем бывает очень жарко, столбик термометра поднимается до +30–40 C°. Вода тоже теплая, до +30 C°. Лучше приходить к морю с утра и после 16 часов, а днем отдохнуть в прохладе в отеле.

Осенью в бархатный сезон в Турции тоже очень хорошо. Жара спадает, море еще остается теплым, можно вдоволь наплаваться и позагорать. Стоимость отелей ниже по сравнению с летом.

Куда поехать с детьми

Турция очень гостеприимна к туристам с детьми. Многие отели ориентированы на семейный отдых, работают мини-клубы, детские аттракционы, аниматоры предлагают многочисленные развлекательные программы. Популярные курорты для поездки с детьми:

Анталья — в городе самый большой в Турции дельфинарий, есть аквапарк, океанариум и зоопарк. В районе Кепез открыт Парк Сказок. Аланья — считается самым теплым турецким курортом, пляжи песчаные и мелкогалечные. На пляжах и в аквапарках предлагаются разнообразные водные развлечения, работают аттракционы. Белек — тихий респектабельный город отлично подходит для отдыха с детьми любого возраста. В большом тематическом парке The Land Of Legends много водных аттракционов, смотровых площадок, американских горок. Кемер — пляжи здесь в основном галечные и песчано-галечные, чистые и безопасные. В отелях хорошо понимают русскую речь, даже детские аниматоры говорят по-русски. В аквапарке Долусу для маленьких детей предусмотрена специальная площадка с бассейном и горками. В поселке Гейнюк рядом с Кемером работает Динопарк. Сиде — на курорте песчаные пляжи с безопасным пологим заходом в море. В семейных отелях детей развлекают аниматоры. В поселке Манавгат в 5 км от Сиде работает парк развлечений Discovery Park.

Лучшие месяцы для поездки с детьми в Турцию — июнь и сентябрь, когда нет сильной жары, а вода достаточно прогрета.

Отдых для молодежи

Любители тусовок и ночной жизни тоже отлично отдыхают в Турции. Самым популярным тусовочным курортом считается Бодрум. Здесь работает крупнейшая дискотека «Галикарнас». Клуб оформлен в стиле античного амфитеатра, танцпол рассчитан на 5 тысяч человек.

Курорт Мармарис не менее популярен у молодежи, для развлекательных заведений и ночных клубов здесь отведена целая улица с символичным названием Bar Street. Много ночных клубов и баров еще в Аланье и Кемере, эти курорты тоже можно рассмотреть для молодежного отдыха.

Экскурсии и шопинг

Для любителей экскурсий и шопинга больше подойдет Стамбул. Город-легенда, успевший побывать в разное время столицей четырех великих империй. Несмотря на то, что Стамбул — мегаполис с высоким ритмом жизни, в городе сохранилось много исторических достопримечательностей — мечети и храмы, старинные кварталы, музеи. На колоритных восточных базарах можно приобрести все, от ароматных пряностей до турецких ковров.

Еще одно экскурсионное направление — Каппадокия, мистический регион Турции. Курорт известен наскальными храмами, подземными городами и пещерами, построенными больше трех тысяч лет назад. А визитная карточка Каппадокии — полеты на воздушном шаре.

Пляжный отдых в Турции

Страна омывается сразу четырьмя морями, недостатка в пляжном отдыхе здесь нет. Все курорты хорошо развиты и предлагают туристам максимум возможностей. Среди россиян популярнее побережье Средиземного моря — Анталья, Сиде, Аланья, Белек, Кемер. Эгейское море предпочитают европейцы, но и российские туристы начинают активно осваивать его побережье. Среди популярных курортов — Бодрум, Фетхие, Мармарис.